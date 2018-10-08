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Надежда Михалкова сыграет Пиковую даму в юности
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Надежда Михалкова сыграет Пиковую даму в юности 

Ревизор.ru 54 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Премьера постановки состоится на сцене МКЗ «Зарядье» 17 октября 2018 года. Режиссер спектакля — Павел Сафонов.
Действие "Страстей по пиковой даме" относится к юным годам графини и воспроизводит историю ее любви со знаменитым мистиком Сен-Жерменом (его роль исполнит Сергей Епишев). Повесть Пушкина и опера Чайковского освещают то, что произошло полувеком позже.
В спектакле также заняты оперные солисты Ирина Богачева, Сергей Радченко, Мария Лобанова, Антон Зараев и Петр Соколов и использована музыка П. И Чайковского. Музыкальное сопровождение постановки осуществляет оркестр "Новая Россия" под руководством Юрия Башмета.
Ставить музыкально-драматические спектакли по мотивам культовых опер Башмет стал 4 года назад. В его постановках участвуют как оперные солисты, так и артисты кино и театра.
"Страсти по Пиковой даме" откроют серию спектаклей в Большом зале "Зарядья".
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