Надежда Михалкова сыграет Пиковую даму в юности

Премьера постановки состоится на сцене МКЗ «Зарядье» 17 октября 2018 года. Режиссер спектакля — Павел Сафонов

Действие "Страстей по пиковой даме" относится к юным годам графини и воспроизводит историю ее любви со знаменитым мистиком Сен-Жерменом (его роль исполнит Сергей Епишев ). Повесть Пушкина и опера Чайковского освещают то, что произошло полувеком позже.

Ставить музыкально-драматические спектакли по мотивам культовых опер Башмет стал 4 года назад. В его постановках участвуют как оперные солисты, так и артисты кино и театра.

"Страсти по Пиковой даме" откроют серию спектаклей в Большом зале "Зарядья".