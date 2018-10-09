Дорошина крутила роман с Далем в отместку Ефремову 

На съёмках фильма «Первый троллейбус» Олег Даль без оглядки влюбился в Нину Дорошину. Будущий кумир всех советских женщин по-рыцарски ухаживал за Дорошиной, однажды даже залез на крышу, чтобы исполнить своей возлюбленной песню, которая прозвучала в киноленте. К глубокому несчастью актёра, все попытки завязать с ней отношения были напрасны: сердце молодой актрисы было занято основателем театра «Современник» Олегом Ефремовым — она с нетерпением ждала, когда тот прилетит в Одессу, где проходил съёмочный процесс. Однако ожидания Дорошиной не оправдались — Ефремов так и не навестил актрису. Расстроенная Дорошина немного смягчилась по отношению к Далю, которого она была старше на 7 лет. Но все решил случай. Однажды вечером артистка в сопровождении нескольких молодых людей, в числе которых был и Олег Даль, отправилась на море, чтобы искупаться после ужина. Внезапно в воде у Дорошиной свело ногу, она начала тонуть и звать на помощь. Молодые люди ринулись спасть артистку, а один из них предложил пари: кто первый доплывёт до неё, тому она и достанется. Конечно же, влюблённый Даль не мог не воспользоваться ситуацией, он первый подплыл к актрисе и спас её. Нина Дорошина оценила поступок своего коллеги и ответила ему взаимностью.