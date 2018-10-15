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Судьба самой опасной женщины кино 90-х
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Как сложилась судьба самой опасной женщины кино 90-х 

WDay.ru 4 часа назад
Эта миловидная «кнопка» на высоченных каблуках, наносящая экранным негодяям разящие удары ногами, руками, и сегодня будоражит наше воображение. Мы с ностальгией вспоминаем славные 80-е и 90-е годы прошлого столетия, когда Синтия Ротрок по праву считалась королевой кунг-фу мирового кино.
Ее обожали в Гонконге, где она из первых женщин Запада начала сниматься в местных боевиках, да еще с таким успехом, коего не достигли даже известные актеры — мастера восточных единоборств. Грозная Синтия никогда не боялась темных подворотен с хулиганами. Если кто-то рискнул бы напасть на нее сзади, мог получить коронный сокрушительный удар пяткой прямо в лоб. А потом, как говорили в одном из популярных советских фильмов, все: вызывай нападавшему скорую. Впрочем, до этого дело никогда не доходило.
Слава актрисы-воительницы бежала, задыхаясь, впереди нее. И достаточно взглянуть на ее послужной список, чтобы убедиться в силе и ловкости Синтии. К примеру, она четыре года подряд держала в страхе мужчин.
Выступая на чемпионате США по карате среди представителей сильного пола, знаменитость крушила последних с очаровательной улыбкой на милом лице и становилась чемпионкой. Шесть черных поясов в разных дисциплинах боевых искусств — уникальное достижение, которое вошло в историю. Добавим, что Синтия Ротрок в совершенстве владеет китайским оружием — широким двухсторонним мечом, стальной цепью-хлыстом и металлическим веером.
Перед ней снимали шляпу звездные мастера единоборств — актеры Ричард Нортон, Дон «Дракон» Уилсон, Боло Янг, имевшие честь сниматься с Синтией в знаменитых боевиках. И однажды сам Арнольд Шварценеггер (случилось это в 1998 году) спел ей песню, поздравив с днем рождения. Забавно, но впервые на экране Синтия Ротрок появилась в рекламе «Жареные цыплята Кентукки». И когда режиссеры узнали, что она — признанный мастер кунг-фу, ее карьера уже в большом кино резко пошла вверх. Правда, в последнее время, начиная с 2004 года, Синтия Ротрок все реже снимается в фильмах.
WDay.ru
Сейчас легендарная актриса-воительница занимается только семьей, воспитывает дочь Скайлер (с мужем давно разведена), а также пропагандирует боевые искусства. Синтия владеет несколькими спортивными клубами, выступает комментатором соревнований и страстно увлечена фотографией.
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