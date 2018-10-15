Яна Гурьянова: «Мы заложники предложения»

Звезда сериала «Интерны» сыграла в полнометражном фильме

В картине Яне Гурьяновой пришлось исполнить роль взрослой, но в то же время маленькой девочки. Впечатленный WomanHit.ru встретился с актрисой и обсудил мужчин на съемочной площадке, платье мечты, а также парик и линзы.

— В фильме «Доминика» вы играете девушку, которая чудесным образом выросла из маленькой девочки за короткий период времени. Как вы попали в этот проект?

— Это был интересный опыт. Мы не были знакомы с режиссером Олегом Агейчевым до этого, но его друг-режиссер рекомендовал меня. Я пришла к Олегу на встречу, мы сразу как-то нашли общий язык, мне понравилась сама идея. Фильм довольно фантасмагоричный. К тому же у картины есть очень глубокое философское начало: мы ответственны за эмоции, которые проецируем на людей, находящихся рядом с нами. Поэтому мне, конечно, сразу понравился сценарий, и мы начали работу.

— В фильме у главной героини шесть возрастов. Вам достался самый старший…

— И мне пришлось играть в парике и линзах. Потому что у девочки, которая исполняет роль предыдущего возраста, темные волосы и карие глаза. То есть мы похожи внешне, но у нас разный цвет волос и глаз. И мне сказали: «Яна, давай мы сделаем так, что у тебя будут темные волосы и темные глаза». Это было очень необычно: мне к тому же еще рисовали родинку так же, как и этой девочке.

— Кроме этого проекта вам приходилось где-то еще менять внешность?

— Конечно, приходилось, я же работаю в кино. Недавно я снималась в четырехсерийном фильме, где нужно было кардинально поменяться — моя героиня стрижется. Но гримеры меня спасли: нашли светлый парик с короткой стрижкой. Но это все рабочие моменты! К тому же не в шахте трудимся — я каждый раз себе об этом напоминаю. (Смеется.) Если и есть маленькие неудобства — это нормально.

— Как вам работалось с Андреем Чадовым ? Вы же сыграли его дочь…

— Чадов прекрасен. Он профессиональный, естественный, не капризный ни в коем случае — высший класс! С ним играть было очень комфортно, удобно. Я преклоняюсь перед его мастерством. Мы с ним даже не спорили на площадке, а выполняли задачу режиссера. Притом что до этого я не была с ним знакома. Сейчас, правда, тоже не удается общаться, потому что у каждого своя жизнь, много работы.

— Яна, а как работалось в сериале «Интерны» с Охлобыстиным? Говорят, он довольно импульсивный на площадке…

— Кто говорит? Я слухам не верю. Мне с Иваном Ивановичем было прекрасно работать — он умнейший, воспитаннейший человек. Не знаю по поводу импульсивности… Дядю Ваню люблю всей душой, он прекрасный партнер и артист.

— Кроме того что вы известная актриса, вы еще и молодая мама. Ваша дочь растет такой же артистичной?

— Маленькие детки еще очень открыты, поэтому у них ко многому склонность. Моя дочь и танцует, и поет, но пока не могу сказать, какие таланты я в ней вижу: вырастет, выберет свой путь сама, поэтому я не педалирую эту историю. Я не могу желать за другого, ведь совершенно новый человек пришел в этот мир. Хочу лишь, чтобы мой ребенок был счастлив и здоров. А в какой сфере она реализуется — совершенно не важно, на мой взгляд.

— То, что ваша дочь еще и танцует, в принципе объяснимо. Вы ведь в детстве еще и балетом занимались. Почему не пошли дальше в этом направлении?

— Я продолжила заниматься современным танцем, мне это интересней. Не пошла в направлении классического балета, потому что профессия балерины еще более зависимая, чем профессия актрисы. Да и я человек никак не балетного склада. Это каторжный труд.

— Каковы минусы и плюсы актерского ремесла, на ваш взгляд?

— Мне кажется, главный минус профессии в том, что мы заложники предложения. Хотя я не боюсь, что не будет работы. А если говорить о плюсах, то ты можешь испытать много эмоций, имея возможность прожить в кино новую жизнь.

— Слышала, что вы увлеклись дизайном одежды. Что вас вдохновило?

— Мы начали это еще год назад с моей подругой. Всем нам не хватает базовых хороших платьев из шелка, которые трудно найти в масс-маркете. Вот так мы создали наши первые два платья. Затем сшили еще несколько. Но вскоре моя подруга начала заниматься своим брендом, а я своим. И продолжаю этим увлекаться до сих пор. Вот выпускаю осеннюю коллекцию.

— Вам кто-то помогает, выполняет техническую работу?

— Технически это происходит так: я объясняю закройщице, чего бы мне хотелось, мы пробуем вместе создавать и получаем модель, которая нас устраивает. Я делаю вещи, которые, на мой взгляд, просто необходимы. Как показывает практика, в таком платье можно и на работу пойти, а затем накрасить губы — и отправиться в нем уже на вечеринку. Я хотела сделать суперуниверсальную вещь, и мне кажется, это у меня получилось.