Что стало с юными актерами «Ералаша» 

Юмористический киножурнал «Ералаш» снимается с 1974 года. Художественным руководителем «Ералаша» является Борис Грачевский, который открыл уже немало молодых талантов. Некоторые юные артисты, снявшись в нескольких эпизодах киножурнала, отказались от дальнейшей кинокарьеры, другие же, напротив, превратились в известных артистов и активно снимаются в кино.
1. Александр Лойе, 34 года. Маленький Саша стал одним из самых популярных артистов своего времени. Непосредственный малыш с ярко-рыжей шевелюрой невероятно полюбился зрителям за сочетание очаровательной внешности и хулиганистого нрава. Сейчас Александр — востребованный киноактёр.
2. Александр Головин, 28 лет. Саша тоже начал в «Ералаше», где его заметили режиссёры. Он успешно продолжил сниматься в кино, попал в прогремевший фильм «Сволочи» и сериал «Кадетство». Сегодня Головин постоянно участвует в новых кинопроектах.
3. Павел Степанов, 53 года. Павел в «Ералаше» представал в образе подростка, одарённого физической силой, но недалёкого. Похожий образ он позднее эксплуатировал и в кино. Кстати, Степанов занимался не только кинокарьерой: он закончил политехнический институт и занимается ремонтом электротехники.
4. Владимир Сычёв, 46 лет. Владимир попал в «Ералаш» в 12 лет и решил связать жизнь с кино. За его плечами ГИТИС и десятки ролей. Новый виток кинокарьеры начался у Сычёва после участия в сериале «Физрук».
Кирилл Емельянов, Павел Кассинский, Фёдор Стуков, Михаил Казаков, Анастасия Сиваева, Анна Цуканова, Екатерина Вуличенко, Велимир Русаков, Антон Колесников, Юлия Волкова, Наталья Чистякова, Ольга Кузьмина — все они когда-то блистали в детском юмористическом киножурнале. Кем стали юные артисты во взрослой жизни?