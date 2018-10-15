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Как живет Светлана Пермякова из «Интернов»
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Как живет Светлана Пермякова из «Интернов» 

Рамблер 54 минуты назад
Фото: @s_permyakova
Все мы помним Светлану в роли Любови Михайловны в сериале "Интерны". Но мало кто знает, что артистка стала набирать популярность благодаря КВН.
Актриса родилась в обычной пермской семье. Ее родители работали на мукомольном заводе. Светлана была не единственным ребенком в семье. У нее было двое братьев, которые трагически погибли. Это стало сильным ударом для семьи Пермяковых. Но это не помешало девочке оставаться активной и жизнерадостной.
С детства Светлана участвовала в школьных постановках. Без нее не обходился ни один спектакль. Закончив школу, девушка точно знала, кем хочет стать и поступила в Пермский государственный институт культуры. За время обучения стало ясно, что Светлана прирожденный комик, и это амплуа окончательно закрепилось за ней.
В 1992 она впервые появилась в составе команды КВН. Артистка выступала дуэтом вместе с Жанной Кадниковой. В итоге они взяли серебряную медаль турнира КВН.
После этого она получила роли в таких известных сериалах, как "Солдаты", "Счастливы вместе" и "Интерны". Также Пермякова участвует в различных шоу. Одно из наиболее популярных носит название "Шкаф", его можно было увидеть на телеканале "Пятница".
Светлана вышла замуж в 2008 году, но брак продлился недолго. Уже через месяц пара решила развестись. После этого поклонникам приходилось только догадываться, что происходит в личной жизни артистки. Но в 2012 году новость о том, что у Пермяковой родилась дочь, оказалась настоящим сюрпризом. Отцом ребенка стал 21-летний Сергей Скрябин, директор Светланы. Пара не спешит вступать в брак, но, по всей видимости, их этот вопрос не очень волнует. Пермякова и Скрябин периодически появляются на мероприятиях вместе.
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