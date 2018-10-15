Как живет Светлана Пермякова из «Интернов»

Все мы помним Светлану в роли Любови Михайловны в сериале "Интерны". Но мало кто знает, что артистка стала набирать популярность благодаря КВН.

Актриса родилась в обычной пермской семье. Ее родители работали на мукомольном заводе. Светлана была не единственным ребенком в семье. У нее было двое братьев, которые трагически погибли. Это стало сильным ударом для семьи Пермяковых. Но это не помешало девочке оставаться активной и жизнерадостной.

С детства Светлана участвовала в школьных постановках. Без нее не обходился ни один спектакль. Закончив школу, девушка точно знала, кем хочет стать и поступила в Пермский государственный институт культуры. За время обучения стало ясно, что Светлана прирожденный комик, и это амплуа окончательно закрепилось за ней.

В 1992 она впервые появилась в составе команды КВН. Артистка выступала дуэтом вместе с Жанной Кадниковой . В итоге они взяли серебряную медаль турнира КВН.

После этого она получила роли в таких известных сериалах, как "Солдаты", "Счастливы вместе" и "Интерны". Также Пермякова участвует в различных шоу. Одно из наиболее популярных носит название "Шкаф", его можно было увидеть на телеканале "Пятница".