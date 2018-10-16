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Юные актеры, не пережившие славы
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Юные актеры, не пережившие славы 

Рамблер 4 часа назад
Малыши, снявшиеся в фильмах, попадают в ловушку. С одной стороны их подстерегают все прелести ранней славы, с другой — алчные родственники, желающие поделить между собой гонорар юной звезды. И именно поэтому нередко маленькие артисты, пережившие взлёт, потом падают в бездну и уже не могут подняться.
1. Аманда Байнс. Девочка в семилетнем возрасте стала одной из главных звёзд канала «Дисней» и считалась перспективной актрисой. Но в подростковом возрасте жизнь Аманды пошла наперекосяк: запрещённые препараты, дружба с алкоголем, вождение в нетрезвом виде, приведшее к нескольким ДТП. Байнс дали три года условно, но к неприятностям с законом добавились и проблемы с психикой. Сегодня прежняя звезда курсирует между центрами реабилитации и клиниками.
2. Брайан Бонсалл. Очаровательный малыш из сериала «Семейные узы» был любимцем зрителей. Ему прочили громкую славу в кино, но Брайан снялся всего в пяти лентах. Сегодня повзрослевший парень уже не первый год борется с наркотической зависимостью.
3. Джейк Ллойд. Десятилетний Джейк в 1999 сыграл Энакина Скайуокера в фильме «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» и стал звездой мирового масштаба. Но уже через шесть лет он полностью порвал с кинематографом, объяснив желание уйти в тень усталостью от образа Скайуокера. В 2016 году Ллойду был поставлен диагноз «шизофрения», сейчас он находится под наблюдением специалистов.
Какие ещё маленькие актёры не смогли пережить момент славы? Смотрите ролик и узнайте, как сложилась жизнь юных дарований.
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