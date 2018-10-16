Муж отвадил от Светличной навязчивого ухажера 

Начиная съёмки фильма «Стряпуха», режиссёр Эдмон Кеосаян заставил актрису Светлану Светличную, игравшую главную роль, перекрасить волосы в чёрный цвет. Светлане новый цвет не понравился, поэтому она стала носить косынку, но даже косынка не могла скрыть красоты молодой артистки, которая считалась советским секс-символом. У Светличной на съёмочной площадке было несколько очень привлекательных партнёров, включая Владимира Высоцкого, поэтому её постоянно навещал супруг, актёр Владимир Ивашов. С Высоцким Ивашов быстро нашёл общий язык и подружился, но вот противостоять другому поклоннику Светланы оказалось куда сложнее, ведь им был сам Сергей Герасимов, мэтр советского кино. Маститый режиссёр без обиняков предложил замужней Светличной отправиться на Урал, а когда она отказалась, предложил ей роль в своём новом фильме. Беспричинный отказ Герасимову был чреват проблемами, поэтому Светлана скрылась в санатории, где якобы лечила нервы, и под этим предлогом отказалась от участия в проекте. Но Герасимов оказался злопамятным: «Стряпуха» стала последней картиной, где Светлана Светличная сыграла главную роль, больше таких лент у неё не было.