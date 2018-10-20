Каким был творческий путь Алексея Баталова

Безусловно, многие помнят актера по роли Григория Ивановича в фильме "Москва слезам не верит". Эта кинолента стала гордостью отечественного кинематографа и получила премию "Оскар". Но знаменитый фильм — далеко не единственное достижение в жизни Баталова

Алексей родился во Владимире. Его родители были творческими людьми и работали в МХАТе. Актер с теплотой вспоминает свое детство, которое было тесно связано с театром. Но, к сожалению, в 30-х годах родители развелись, а мать Баталова вышла замуж за писателя Виктора Ардова. Они стали жить вчетвером с бывшей женой Ардова. Через какое-то время они купили новую квартиру и разъехались. В гости к ним часто заходили Ахматова, Пастернак и Мандельштам.

Но в 1941 году жизнь актера и его семьи изменилась навсегда. Началась война. Алексею с матерью пришлось уехать в Татарстан. 14-летний Баталов помогал своей маме. Она организовала небольшой театр, в котором юному актеру доставались некоторые роли.

У Алексея никогда не было сомнений насчет своей будущей профессии. По возвращении в Москву он поступил в школу МХАТ и окончил ее в 1950 году.

Уже в школьные годы актер начал сниматься в кино. В 1944 он сыграл в фильме "Зоя". Но вторую роль Баталов получил лишь через 10 лет, в киноленте под названием "Дело Румянцева". Уже в 1957 он появляется в мелодраме "Летят журавли", которая производит фурор на Каннском кинофестивале.

Кадр из фильма "Летят журавли"

До того, как сняться в фильме "Москва слезам не верит", Баталов увлекся режиссурой. Алексей снял три картины: "Шанель", "Три толстяка" и "Игрок". С 1974 года актер начал озвучивать мультфильмы, один из самых известных — "Ежик в тумане".

1981 год, когда вышел фильм с участием Баталова "Москва слезам не верит", был закатом его актерской карьеры. После этого он стал заниматься исключительно преподавательской деятельностью, поскольку 1980 году Баталов возглавил одну из кафедр ВГИКа.

В жизни Алексея было два брака. Первый он заключил в 16 лет c Ириной Ротовой, дочерью художника Константина Ротова. У них родилась дочка Надя. Но этот брак был недолог. Пара рассталась, потому что у Баталова не хватало времени для того, чтобы уделять внимание семье.

Позже актер женится во второй раз на Гитане Леотенко в 1963 году. Этот союз был прочнее предыдущего. Во втором браке родилась дочь Мария, которая, к сожалению, страдала ДЦП. Гитане пришлось оставить работу и посвятить себя семье.

Алексей тоже приложил немало усилий для своей новой семьи. Благодаря их совместным стараниям, Мария Алексеевна выросла замечательным человеком.

Она стала членом союза писателей и написала сценарий к фильму "Дом на английской набережной".