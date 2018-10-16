Судьба первой афроамериканки, получившей «Оскар»

Творческая карьера Хэтти МакДэниел — это более трех сотен картин. Большинство из них — эпизодические роли, которые даже не появлялись в титрах. Актриса, сыгравшая Мамушку в фильме «Унесенные ветром», заставила вспыхнуть сердца зрителей и добилась уважения в мире кино. Anews о судьбе актрисы.

Жизнь до успеха

Хэтти родилась в Канзасе — 10 июня 1895 года, она была младшей из 13 детей в семье бывших рабов. Ей уделялось больше всего внимания. Родителями будущей актрисы были музыкант и певица Сьюзан Холберт и солдата Генри МакДэниэла. Позже семья отправилась в Колорадо — в 1900 году.

В свое время Хэтти получила хорошее образование — окончила Денверскую Высшую Школу.

В юности Хэтти перепробовала разнообразные профессии. Но только когда её отец организовал певческое шоу вместе с одним из своих братьев, она почувствовала себя на своем месте. В 1920 Хэтти путешествовала по стране вместе с ансамблем, где участвовали темнокожие исполнители, но спустя 9 лет начавшаяся карьера рухнула. С трудом МакДэниел нашла работу уборщицей и официанткой. Ей пришлось заниматься этим, но время от времени Хэтти выступала на клубной сцене.

Путь по Лос-Анджелесу

В 1931 году она перебралась в Лос-Анджелес, страстно желая стать актрисой. Вскоре она пробила путь на радио, у нее даже появилось свое шоу «Hi-Hat Hattie». Несмотря на то, что Хэтти была достаточно популярной, ее не устраивал оклад — на руки приходили гроши. В начале 1930-х она все же снялась в кино — «Золотой Запад». Картина стала началом успешной творческой жизни Хэтти.

Фильмы того времени

В голливудских фильмах темнокожие играли только прислугу, зачастую актеры вынуждены были играть недалеких, глупых персонажей. По мере того, как рос ее успех, афроамериканцы выражали все большее недовольство. Им не нравилось, что Хэтти играет только прислугу.

Особенный фильм для Хэтти

Наконец, пришло время для ярких ролей — это была роль нянюшки Скарлет О‘Харры в фильме «Унесенные ветром» 1939 года. Интересно, что сама Хэтти не смогла посетить кинотеатр из-за закона о сегрегации на юге США. Даже продюсер не смог добиться уважения к актрисе со стороны руководства MGM. МакДэниел присутствовала только на дебютном показе фильма в Голливуде спустя 2 недели после премьеры.

Первый оскар женщины афроамериканки

В 1940 Хэтти стала не только первой афроамериканкой, номинированной на «Оскар», но и смогла удостоиться его. Она получила премию за «лучшую женскую роль второго плана». «Я люблю Мамушку, Я думаю, что понимаю ее, ведь моя собственная бабушка работала на плантациях», — говорила Хэтти.

Личная жизнь МакДэниел

После головокружительного успеха актриса стала посещать голливудские вечеринки. Но с личной жизнью все же были проблемы — после первой свадьбы она вскоре стала вдовой, а со вторым развелась буквально через год, с третьим она никак не могла найти общий язык — он ревновал к карьере и угрожал Хэтти.

В возрасте 57 лет ей поставили неутешительный диагноз — рак молочной железы. Очень скоро она скончалась, а в завещании написала, чтобы ее похоронили в белом гробу под белым покрывалом, на кладбище Санта-Моника, где покоятся другие звезды кино. К сожалению, владелец кладбища отказался хоронить темнокожую по ее последней просьбе.