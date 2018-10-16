Все любовники легендарного Фантомаса

Любимец женщин и кумир миллионов советских мальчишек предпочитал мужчин. Менеджеры и агенты пытались создавать видимость, но сам Жан Маре мало заботился о том, кто что подумает, и совершенно не скрывал свои отношения с главной любовью своей жизни — Жаном Кокто

Тем не менее до встречи с ним актер успел жениться на актрисе и развестись, а также дать повод для слухов о любовной связи с Марлен Дитрих

Мила Парели

Актриса Мила Парели стала первой и последней женой Жана Маре. Их брак продлился всего два года и был, скорее, формальностью. На самом деле, вместе они пробыли недолго, Жан Маре ушел на войну добровольцем. Но для Франции война окончилась быстро, и актер вернулся к своей профессии, а с женой через какое-то время развелся.

Марлен Дитрих

Были слухи, что у Жана Маре любовь с Марлен Дитрих. Основанием для их появления стала фотография, которую Дитрих отправила Маре с предложением взять ее замуж. Они действительно дружили, но любовниками все же не были.

Жан Кокто

Режиссер Жан Кокто увидел стажера в театре и сразу предложил ему главную роль, труппа возмутилась, роли в спектакле были уже распределены, но следующую постановку он создал специально под Жана Маре.

Их отношения продлились 20 лет, Кокто был по-настоящему увлечен своим тезкой, а Маре отвечал ему взаимностью. Вскоре они поселились вместе в квартире неподалеку от площади Мадлен и не пытались скрывать своих чувств на публике. Кокто очень много сделал для своего возлюбленного, с ним актерский талант Маре по-настоящему раскрылся и засиял.

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По слухам, Кокто решил прекратить отношения с Маре из-за своего возраста, он был старше, и это его смущало. У Кокто появился новый партнер, но это не помешало ему сохранить нежную дружбу с Маре до самой смерти.

Джордж Райх

А в жизни Маре появился американских танцор Джордж Райх. По воспоминаниям самого Маре, однажды Джордж просто не смог от него уйти из-за разболевшегося живота и задержался на 10 лет. Отношения прекратились, когда танцор нашел новую любовь. Маре тяжело переживал разрыв и даже жаловался Кокто, который, конечно, нашел слова поддержки.

Серж Айала

Жан Маре решил усыновить 19-летнего юношу, но вскоре разочаровался в нем. Сержа Айалу интересовали только модные тусовки, девочки и деньги опекуна, чьи капиталы он успешно проматывал.

Жан Маре сначала попал под дождь, а потом в больницу с температурой под сорок. Врачи диагностировали воспаление легких, но через два дня выписали. Жан Маре шутил, что не может умереть, когда весь Париж оклеен афишами с его изображением. Но все же смог. Тем не менее, к смерти актер успел подготовиться: он записал на пленку обращение, которое транслировалось через динамики во время прощания с ним.