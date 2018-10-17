Дакота Джонсон хочет сыграть Женщину-кошку

В Голливуде остается все меньше актеров и актрис, не успевших поучаствовать так или иначе в супергеройских франшизах — и одна из них, Дакота Джонсон , изъявила желание примерить супергеройский костюм.

В последний раз Женщину-кошку, одну из самых ярких и известных героинь комиксов DC, мы видели на большом экране в 2012 году, в нолановском «Темном рыцаре: Возрождение легенды». Дакота, видимо, считает, что 6 лет — более чем достаточный срок для того, чтобы начать мечтать о возвращении героини: в новом интервью изданию Vanity Fair звезда «Пятьдесят оттенков серого» выразила желание сыграть именно Селину Кайл.