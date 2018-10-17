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Дакота Джонсон хочет сыграть Женщину-кошку
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Дакота Джонсон хочет сыграть Женщину-кошку 

Киноафиша + ещё 1 4 часа назад
Фото: Киноафиша
В Голливуде остается все меньше актеров и актрис, не успевших поучаствовать так или иначе в супергеройских франшизах — и одна из них, Дакота Джонсон, изъявила желание примерить супергеройский костюм.
В последний раз Женщину-кошку, одну из самых ярких и известных героинь комиксов DC, мы видели на большом экране в 2012 году, в нолановском «Темном рыцаре: Возрождение легенды». Дакота, видимо, считает, что 6 лет — более чем достаточный срок для того, чтобы начать мечтать о возвращении героини: в новом интервью изданию Vanity Fair звезда «Пятьдесят оттенков серого» выразила желание сыграть именно Селину Кайл.
Будущее расширенной киновселенной DC студия Warner Bros. пока никак не комментирует, и о возвращении Женщины-кошки пока нет даже слухов. Интересно, что Джон Хэмм, коллега самой Дакоты по новому фильму, «Ничего хорошего в отеле „Эль рояль“», не так давно также выражал желание присоединиться к супергеройской франшизе — в роли Бэтмена.
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