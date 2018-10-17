Кто мог сыграть мутантов во франшизе «Люди Икс»

«Люди Икс» выглядели бы совсем по-другому, если бы на роли брали тех, кого хотели изначально. Вместо Росомахи мы получили бы Марио, вместо Циклопа — Пьетро из «Эры Альтрона», а вместо Китти Прайд — звезду «Сумерек».

Аарон Тейлор-Джонсон в роли Циклопа

В 2010 году Аарон Тейлор-Джонсон, удачно отыграв в супергеройской комедии «Пипец», попал в поле зрение продюсеров франшизы «Люди Икс», запускавших «ребут» — Аарона хотели сделать новым Циклопом в «Людях Икс: Первый класс». В итоге что-то не срослось, Циклоп в фильме так и не появился, и заменили оригинального Циклопа в исполнении Джеймса Марсдена на новичка Тая Шеридана только в 2016 году, в «Людях Икс: Апокалипсис». Тейлор-Джонсон же в супергероику попал в 2014 году — в «Мстителях: Эра Альтрона», продержавшись в киновселенной Marvel, к сожалению, всего один фильм.

Майкл Шеннон в роли Кейбла

Благодаря фан-арту мы можем себе представить, как выглядел бы Шеннон в образе Кейбла

На роль Кейбла в «Дэдпуле 2», которую в итоге блестяще отыграл Джош Бролин , рассматривались самые разные известнейшие кандидатуры, и одной из них был талантливейший Майкл Шеннон, обладатель двух номинаций на «Оскар». И хотя поклонники «Дэдпула 2» наверняка уверены, что лучше Бролина с ролью Кейбла не справился бы никто, посмотреть на интерпретацию этого персонажа Шеннона тоже было бы интересно.

Анджела Бассетт в роли Шторм

Хотя сегодня поклонники «Людей Икс» вряд ли могут представить в роли Шторм кого-то, кроме обольстительной Холли Берри, давным-давно эта роль могла отойти Анджеле Бассетт. Звезда «Американской истории ужасов» рассматривалась на роль Шторм еще в начале 90-х — на пике шумихи вокруг комиксов о Людях Икс и за десятилетие до того, как Брайан Сингер перенес мутантов на большой экран.

Белые волосы Бассетт примерила спустя десятилетия в совсем другом фильме по комиксам — «Черной пантере»

В 90-х Крис Клэрмонт и Стэн Ли предложили идею фильма о Людях Икс небезызвестному Джеймсу Кэмерону . К сожалению, проект сдвинуть с мертвой точки так и не удалось, но, если бы все получилось, Шторм сыграла бы именно Бассетт.

Нил Патрик Харрис в роли Ночного змея/Курта Вагнера

После того, как первый фильм о Людях Икс, вышедший в 2000 году, добился успеха, сиквел привлек множество знаменитых актеров, пробовавшихся на новые роли. В их числе оказался и Нил Патрик Харрис, который проходил кастинг на роль Ночного Змея. Продюсерам Харрис понравился, и роль чуть было не отошла ему, но тут в дело вступил Алан Камминг , у которого было одно большое преимущество — он бегло говорил по-немецки, что требовалось для роли. В итоге именно Камминг и стал Ночным змеем в «Людях Икс 2» (2003).

Теренс Стэмп в роли Чарльза Ксавьера / Профессора Икс

В роли профессора Икс сложно себе представить кого-то, кроме легендарного Патрика Стюарта , но еще до того, как он получил роль Чарльза Ксавьера, прослушивание проходил настоящий «ветеран» Голливуда, Теренс Стэмп. Уже тогда Стэмп в жанре кинокомиксов был не новичком — еще в далеком 1978 году он сыграл генерала Зода в «Супермене».

Натали Портман в роли Джубили и Кейт Уинслет в роли Шельмы/Роуг

Прямо как мультсериал про Людей Икс эпохи 90-х, первый фильм «Люди Икс» 2000 года изначально фокусировался на присоединении Джубили к команде мутантов. В первоначальном сценарии именно вокруг Джубили строилась вся история, а роль девушки предлагали Натали Портман.

В этом же фильме Роуг была гораздо старше, и играть ее должна была Кейт Уинслет. В итоге, однако, Портман от роли отказалась, и сценаристы переписали историю, заодно «омолодив» Роуг, роль которой в итоге досталась Анне Пэкуин . Отметим, что поклонники комиксов и мультсериала о Людях Икс привыкли видеть Роуг куда более уверенной в себе и своих силах, поэтому изначально многим версия Анны Пэкуин совершенно не понравилась.

Хелен Хант в роли Джин Грей / Феникса

До того, как Фамке Янссен заставила влюбиться в Джин Грей миллионы зрителей по всему миру, эту роль предлагали Хелен Хант. В девяностых Хелен была куда более известной и востребованной — она как раз получила «Оскар» за роль в «Лучше не бывает» и, конечно, создатели «Людей Икс» хотели заполучить оскароносную актрису в свой каст. Хант, однако, от предложенной роли отказалась — и, судя по всему, к лучшему.

Мэгги Грэйс в роли Китти Прайд

В 2005 году все издания хором трубили, что Мэгги Грэйс не просто должна была сыграть Китти Прайд, но и успела подписать контракт, однако затем в силу некоторых обстоятельств покинула проект, и продюсеры вынуждены были искать ей замену. Сама Грэйс эти слухи никогда не подтверждала. Китти Прайд в итоге сыграла тогда еще совсем юная Эллен Пэйдж, а Мэгги после нескольких ролей в сериалах попала в другую успешную кинофраншизу — «Сумерки».

Боб Хоскинс в роли Росомахи