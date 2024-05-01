«Боже мой, что с ним случилось»: как сейчас выглядит Антонио Бандерас

Один из самых известных актеров Голливуда Антонио Бандерас недавно вышел в свет после долгого перерыва. Звезда «Зорро» посетил церемонию вручения премии Talia Awards вместе со своей девушкой — 41-летней Николь Кимпель. Об этом сообщает maximonline.ru. При этом поклонники актера были шокированы изменениями во внешности кумира.

«Эта пара выглядит не очень», «Я его даже не узнала», «Боже мой, что с ним случилось? Раньше он был великолепен и еще недавно выглядел лучше! Надеюсь, он не болен?», «Он выглядит плохо», — пишут пользователи Сети.

Антонио Бандерас родился 10 августа 1960 года в пригороде Малаги в семье полицейского и школьной учительницы. В кино его привела спортивная травма. В детстве Антонию мечтал стать профессиональным футболистом, но в возрасте 14 лет сломал ногу. Во время восстановления после травмы он заинтересовался театром, начал ходить на спектакли местной труппы. После окончания драмшколы Антонио Бандерас стал актером театра Малаги, затем будущую звезду мирового кино пригласили на работу в Национальный театре Испании в Мадриде.

В 1982 году артист дебютировал в кино. Европейские зрители помнят его игру в таких фильмах, как «Закон желания» (1986), «Матадор» (1986), «Женщины на грани нервного срыва» (1988), «Свяжи меня» (1989).

В 1992 году Бандераса пригласили в Голливуд, где он быстро завоевал себе место среди лучших актеров своего поколения. Одними из лучших его актерских работ стали роли в фильмах «Интервью с вампиром» (1994), «Четыре комнаты» (1995), «Отчаянный» (1995), «Маска Зорро» (1998)

Всего же за карьеру Антонио Бандерас принял участие в более чем 300 фильмах и кинопроектах. Выразительная внешность также принесла ему славу секс-символа.

В 2017-м актер пережил сердечный приступ. По словам Бандераса, болезнь заставила его переосмыслить жизнь и начать больше ценить себя.

Как менялся один из самых ярких актеров 90-х Антонио Бандерас — в галерее «Рамблера».