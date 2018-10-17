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Фильмы до и после спецэффектов
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Фильмы до и после спецэффектов 

Рамблер 2 часа назад
Сегодня почти ни один фильм не обходится без компьютерной графики. Специалисты могут перенести героев на другие планеты или отправить их в прошлое, создать на экране вымышленных животных или воскресить динозавров. Вот несколько примеров того, как изменили кадры компьютерщики.
1. «Мстители: война бесконечности» (2018). Для работы над этим блокбастером привлекли специалистов 13 студий. Персонаж Эйтри, которого сыграл низкорослый актёр Питер Динклэйдж, должен был быть в разы крупнее бога Тора, которого изображал Крис Хемсворт, рост которого -1,9 м. Для этого их сняли на расстоянии, а потом кадру совместили, подобрав пропорции. Кроме того, аниматоры приложили немало усилий, чтобы новый костюм Тони Старка выглядел естественно, но технологично.
2. «Первому игроку приготовиться» (2018). Действие ленты происходит в виртуальной реальности, так что компьютерщикам пришлось потрудиться для создания детализированного нереального мира. Пошёл на хитрость и режиссёр Стивен Спилберг. Для того, чтобы показать, насколько уныл и сер обычный мир в сравнении с красочным и ярким виртуальным, он вёл съёмку натурных сцен на 35-миллиметровую камер, приглушив цветовую гамму.
Узнайте из видео, каков вклад специалистов по компьютерным эффектам в создание лент «Дэдпул-2», «Рэмпейдж», «Чёрная пантера», «Человек-муравей и Оса», «Мир Юрского периода-2», «Тихоокеанский рубеж-2», «Форма воды».
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