Первые роли российских кинозвезд 

Отечественные кинозвёзды когда-то были начинающими исполнителями. Кое-то кто засветился в кино ещё в подростковом возрасте, другие попали на экран в студенчестве, третьи начали сниматься, окончив вузы. И как же выглядели наши кумиры в первых ролях?
1. Данила Козловский сегодня считается чуть ли не главным секс-символом страны. Но кто бы предсказал такое будущее пухляшу из подросткового сериала «Простые истины», выходившего с 1999 по 2003 год?
2. Дмитрий Харатьян уже несколько десятилетий восхищает зрительниц всех возрастов. Но и в первом фильме «Розыгрыш» (1976) он ярко проявил талант и запомнился публике как харизматичный артист, способный на многое.
3. Сергей Безруков сыграл гениев прошлого Пушкина и Есенина и звезды семидесятых-восьмидесятых Владимира Высоцкого. Зато дебютировал он во второстепенной роли в драме «Похороны Сталина» (1990).
4. Владимир Высоцкий был разноплановым актёром, которому удавались и роли рабочих, и персонажи-интеллектуалы. Первое же появление на экране у него случилось в ленте «Сверстницы» (1959), где ему досталась эпизодическая роль.
5. Дарью Мороз в первой роли узнать невозможно, ведь она сыграла мальчика. В драме «Милый, дорогой, любимый, единственный» (1984) они изобразила младенца Геру.
Как начали карьеру Фёдор Бондарчук, Иван Ургант, Лариса Гузеева, Кристина Орбакайте, Андрей Мерзликин, Егор Дружинин, Дмитрий Нагиев, Оксана Акиньшина, Игорь Петренко, Никита Михалков, Константин Хабенский, Артур Смольянинов, Мария Кожевникова, Михаил Ефремов, Анастасия Заворотнюк, Юлия Меньшова, Светлана Ходченкова, Лия Ахеджакова, Надежда Михалкова, Вера Глаголева, Максим Аверин, Рената Литвинова? Узнайте из ролика.