Первые роли российских кинозвезд

Отечественные кинозвёзды когда-то были начинающими исполнителями. Кое-то кто засветился в кино ещё в подростковом возрасте, другие попали на экран в студенчестве, третьи начали сниматься, окончив вузы. И как же выглядели наши кумиры в первых ролях?

1. Данила Козловский сегодня считается чуть ли не главным секс-символом страны. Но кто бы предсказал такое будущее пухляшу из подросткового сериала «Простые истины», выходившего с 1999 по 2003 год?

2. Дмитрий Харатьян уже несколько десятилетий восхищает зрительниц всех возрастов. Но и в первом фильме «Розыгрыш» (1976) он ярко проявил талант и запомнился публике как харизматичный артист, способный на многое.

3. Сергей Безруков сыграл гениев прошлого Пушкина и Есенина и звезды семидесятых-восьмидесятых Владимира Высоцкого. Зато дебютировал он во второстепенной роли в драме «Похороны Сталина» (1990).

4. Владимир Высоцкий был разноплановым актёром, которому удавались и роли рабочих, и персонажи-интеллектуалы. Первое же появление на экране у него случилось в ленте «Сверстницы» (1959), где ему досталась эпизодическая роль.