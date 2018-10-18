Александра Флоринская: «Живу с ощущением, что я все время на передовой»

Известная актриса — о трудностях воспитания троих детей, жизни в США и продолжении творческой династии.

Скоро на экраны выйдет новый сезон популярного комедийного сериала «Ивановы-Ивановы», в котором Александра играет одну из главных героинь — богатую домохозяйку и светскую львицу Полину.

«Когда зову сына или мужа, прибегают оба»

— Александра, ваша героиня постоянно заступается за своего сына Ваню, хотя он тот еще разгильдяй. В жизни вы такая же добрая мама?

— Я все время балансирую. По натуре, по природе я, конечно, больше добрый полицейский. Но, поскольку злых полицейских вокруг у нас как-то нет и все стремятся быть добрыми, кому-то все-таки приходится взять на себя эту роль. У меня в жизни раздвоение личности (смеется). В большей степени я добрая, но по необходимости перевоплощаюсь, когда мне уже совсем садятся на голову. С таким поведением я не готова мириться.

— У вас очень разновозрастные дети: старшему сыну Глебу — 21 год, среднему Николаю — 12, дочери Агате — 5 лет. При общении с кем чаще приходится повышать голос?

— Тут дело даже не в повышении голоса. Иногда можно тихо прошипеть, и это будет даже более грозно. Действительно дети у меня очень разные. За самого старшего переживаешь, потому что он уже сам по себе, живет отдельно. Ты не можешь видеть его каждую секунду, и от этого тревожно.

— Невозможно проконтролировать, да?

— И где же она? — Да, хотя это делать и не нужно. Но от этого не легче, все равно же волнуешься, переживаешь. Это, признаюсь, тяжелый момент для меня. У среднего сына (Николая. — Ред.) сейчас переходный возраст, сейчас самое бурное начало. И с ним по-своему тоже сложно, есть нюансы. А младшая дочка просто чувствует себя единственной девочкой-принцессой. Естественно, кругом ведь одни братья, мальчики. У нее свой взгляд на все. Она хочет быть королевой в этом окружении. И здесь свой тонкий момент — как не допустить избалованности? Где граница между всеобщим обожанием и баловством? В новых сериях «Ивановых-Ивановых» вместе с Флоринской появится Анна Семенович (слева). фото: Канал СТС

— Да кто же знает? Приходится искать ее каждый день и каждый час, каждую минуту. С одной стороны, думаешь: «Может, это и неплохо? Человек растет сильной личностью!» С другой стороны, иногда возникает мысль: может, девочке нужно быть помягче? И таких моментов масса!

Удивительно то, что количество детей никак не облегчает родителям понимание воспитательного процесса. Каждый ребенок абсолютно индивидуален, и у него свои нюансы. И с каждым ты как первый раз в первый класс, не знаешь, как справляться и что делать. Ощущение, что ты все время на передовой. По всем фронтам!

— Известно, что вы из актерской династии, среди ваших родственников сплошь артисты. Как думаете, будет ли продолжение этой династии?

— Вы знаете, эту профессию нужно очень любить, чтобы заниматься ею. Да и родители ни в коем случае не должны решать за детей. Пока никто из моих детей не высказывает желания заниматься актерством. Хотя старший — человек явно гуманитарный, творческий. Средний вообще терпеть не может публичного внимания, не любит этого. Хотя, может быть, это тоже до поры до времени. Не знаю. Все может измениться с возрастом. Маленькая тоже вроде пока не собирается. Желание стать актером — это такая интимная штука. Она должна возникнуть сама по себе. Конечно, я не буду никого отговаривать, но и агитировать за эту профессию тоже не стану. Она непростая и нестабильная, отнимающая очень много сил и времени. В общем-то пусть каждый решает за себя.

— Чем занимается Глеб?

— На данный момент — режиссурой. Пока он получает образование. А в будущем хочет снимать кино.

— Может быть, и маму когда-нибудь снимет?

— Это было бы, конечно, неплохо (смеется).

— Чем увлекается Николай?

— Футболом. Есть у него любовь к этому виду спорта. Тут сложно что-нибудь говорить и строить прогнозы. Но вообще он парень спортивный. Немножко занимается боксом, немножко — плаванием, но самое любимое — это футбол. Он играет в любительской команде.

— За чемпионатом мира, конечно, следил?

— О-о-о! Еще как! У нас в семье в этот период была какая-то параллельная жизнь. Папа с Колей ходили на два матча. Впечатления, конечно, незабываемые! Было очень много эмоций. У Коли, кстати, есть еще одно увлечение: он изучает языки. Знает английский и итальянский, приступил к испанскому. В общем, он у нас к тому же полиглот.

— А что любит ваша младшая в свои пять лет?

— У нее только одна любовь — фигурное катание. Не знаю, перерастет ли это во что-то серьезное, но интерес есть.

— Когда у вас случаются съемки вдали от дома, вы берете с собой детей?

— У меня в этом плане 20-летний опыт! (Смеется.) Хорошо, когда дети маленькие, дошкольники. С ними все просто. Когда начинается учеба, все становится сложнее, потому что есть жесткое расписание. У нас с Агатой остался еще год, чтобы чуть-чуть побаловаться. Этим летом все были на каникулах, а мы как раз снимали третий сезон «Ивановых» — и дети часто приезжали ко мне.

— Интересно, что у вас и муж Николай, и сын Николай. Как так получилось, что вы выбрали одно имя?

— У нас ведь и дедушка был Николай — папа моего мужа. Так что они оба — Николаи Николаевичи. Когда я была беременна, мы с мужем обсуждали имена. Пол ребенка еще не знали. И муж говорит: «Слушай, давай, если будет девочка, назовем ее Сашей». Но я считала, что одной Саши в семье хватит. Потом он спрашивает: «Ну, а если мальчик?» — и с таким, знаете, многоточием. Я поняла, что он намекает на Колю. И с этого момента я поняла, что мне уже не отвертеться. Когда мы узнали, что будет мальчик, стало понятно, что это Коля.

— И как теперь — если позвать, они прибегают вдвоем?

— Да. Или никто не прибегает — тоже вариант. Либо вместе, либо никого.

«Я была послушной девочкой»

— Я читала, что вы в юности жили в США. Сколько времени там провели?

— Полгода. Мне было 15 лет, я еще училась в школе. Тогда существовала программа обмена студентами между странами. По ней я от нашей английской школы поехала на учебу в Штаты. Ходила там в американскую школу. Потом вернулась домой и оканчивала уже свою гимназию в Санкт-Петербурге.

— Как родители отпустили 15-летнюю дочь в другую страну?

— Очень хорошо, они радовались за меня. Просто я была хорошей девочкой, такой беспроблемной, достаточно правильной и послушной. Мне кажется, родители были уверены, что я не начну без их присмотра творить какие-нибудь глупости. Хотя скучали, конечно. Тогда же не было всех этих современных средств связи, как сейчас. Нельзя было поговорить и посмотреть на ребенка. Мы созванивались по телефону, но нечасто.

— Вам там понравилось?

— Конечно, все было очень интересно. Во-первых, это была совсем другая страна. Я же была ребенком 90-х. У нас тогда в магазинах все было по талонам, от гречки до сахара. Только-только начинали появляться какие-то кооперативы. А Америка была, естественно, другим миром. Плюс я попала в частную школу, увидела, как живут зажиточные американцы. Одна семья, у которой я гостила, обитала прямо на Голливудских холмах. Многое меня поражало, все было интересно. Но очень быстро я поняла, что в Америке жить не хочу.

— Почему?

— Другой менталитет. Мне он показался очень далеким от привычного и даже от европейского. Это сложно объяснить, но как-то ощущается. При всей своей коммуникабельности я все равно тосковала и скучала. Лос-Анджелес мне и сейчас не очень нравится. Разве что понравился тогда только Сан-Франциско. Уже много-много лет позже, когда я снова приехала в Штаты, меня поразил Нью-Йорк. Там бы я могла жить. Нью-Йорк — это какая-то отдельная планета, не похожая ни на что.

— Вот-вот стартует новый сезон сериала «Ивановы-Ивановы». Что изменится в жизни вашей героини?

— На мой взгляд, сезон получился более веселым и менее мелодраматичным. В одной из серий будет интересный перевертыш. Моя Полина — человек мягкий, добрый, она старается всех примирить и сгладить острые углы. Но однажды она вдруг станет своей противоположностью — человеком циничным, жестким, абсолютно беспринципным, готовым пойти на все, вплоть до убийства. И это, конечно, интересно было попробовать. Я в своей жизни играла самых разных персонажей — и стерв каких-то, и жестоких женщин, похищающих детей, и преступниц. Но чтобы в одной роли сыграть две противоположности — вот это случается очень редко. В «Ивановых-Ивановых» этот перевертыш для меня был очень интересен.

— В принципе ваша Полина вам нравится?

— Конечно. Она миротворец, и это мне близко. Я не очень верю гороскопам, но говорят, что Весы — это люди, которые всегда ищут баланс, равновесие. Для них любой конфликт — это дискомфорт и тяжесть. И для меня это так. Полина хочет, чтобы кругом царил мир, и это, безусловно, мне импонирует. При этом она человек достаточно справедливый. Она видит, что какие-то вещи прощать нельзя, что есть предел, некая грань, через которую нельзя переступать, и я тоже так считаю. Не стоит путать доброту со слабостью. Назовем это так. В общем, Полина — человек мягкий, добрый, но со стержнем внутри. Плюс она образованна, интеллигентна — все это мне тоже нравится. Ну и вспомним начало сериала — ведь это Полина решает впустить в своей дом чужую семью. Она принимает людей с их недостатками, особенностями, с их менталитетом, другим мировоззрением. Это ой как непросто! Я считаю, что такой поступок очень хорошо ее характеризует, на подобное не все способны.

— Четвертый сезон будет?

— Надеемся, что да. Ждем, чтобы нам написали сценарий. Хочется работать дальше, потому что мы наших «Ивановых-Ивановых» очень любим!