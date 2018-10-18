Как сложилась судьба Николая Волкова 

Представители старшего и среднего поколений наверняка помнят красочный и забавный фильм «Старик Хоттабыч». Волшебник, попавший из древнего Востока в советскую действительность, покорил зрителей всех возрастов, а исполнивший роль Хоттабыча Николай Волков в один момент стал звездой всесоюзного масштаба.
Николай Волков родился в 1902 году. Его настоящая фамилия Агуров, и Волковым он стал волею судьбы. Дело в том, у Николая был брат Евгений, тоже актёр. В какой-то момент парни решили, что им следует носить разные фамилии. Жребий определил, что взять псевдоним должен Николай. С 1933 года Николай Волков работал в Одесском драмтеатре, но во время войны оказался в Ташкенте. На местной киностудии режиссёр Яков Протазанов снимал фильм «Насреддин в Бухаре», и Волков принял в нём участие. После войны он вернулся в Одессу и продолжал бы радовать одесситов театральными ролями, если бы не случай.
В 1956 году на студии «Ленфильм» начали снимать детский фильм по книге Лазаря Лагина «Старик Хоттабыч», но актёра на главную роль найти не могли. Как-то авторам на глаза попался «Насреддин в Бухаре», где они и приметили Волкова. Так он стал арабским джинном. К тому моменту Николаю было уже за 50, но именно после «Старика Хоттабыча» карьера артиста понеслась вверх.
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