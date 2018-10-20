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Актеры, которых разлюбил зритель
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Актеры, которых разлюбил зритель 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Instagram
Заслужить зрительскую любовь можно с помощью одной классно отработанной роли, но так же быстро она способна испариться. Эти актеры умудрились отвернуть от себя даже своих некогда поклонников.

Хэйден Кристенсен

Актер нарвался на, пожалуй, самых ярых фанатов в мире кино — поклонников культовой истории о "Звездых войнах". Те не смогли принять в образе любимого персонажа — Энакина Скайокера — такого инфантильного актера. У Кристенсена герой получился слишком непривычным для зрителя.

Гвинет Пэлтроу

Эту популярную актрису недолюбливает множество людей. Как оказалось, дело скорее даже не в ее профессиональных качествах, а во взглядах на мир. Многие считают ее слишком высокомерной и предпочитающей делить людей по классам в зависимости от их финансовой обеспеченности. Некоторые неплохо относились к Гвинет пока она была женой известного музыканта, однако после их развода эта часть поклонников исчезла.

Чарли Шин

Этот актер, известный благодаря работе в сериале "Два с половиной человека", почти вмиг растерял большую часть своих фанатов, когда наделал сразу несколько ошибок, круто изменивших его жизнь. После развода с женой актер был уволен из популярного проекта и погряз в наркотиках и алкоголе, в последствии еще и заполучив ВИЧ.
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