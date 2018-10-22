Как изменилась красавица Александра Яковлева

Всесоюзную славу актрисе принесла роль в фильме "Экипаж", в красавицу-стюардесу влюблялись мужчины, а женщины хотели быть похожими.

На самом деле роль в этом фильме могла достаться Елене Проклолвой, но она отказалась от съемок, и тогда режиссер фильма Александр Митта пригласил Александру Яковлеву . Для начинающей актрисы эта роль стала путевкой в жизнь.

Александра Иванес родилась в Калининграде в 1957 году. Она занималась танцами, музыкой и театром, ходили слухи, что ее родители погибли, и поэтому ее воспитанием занимались бабушка и дедушка. Но это не совсем так, она действительно жила у бабушки и дедушки, но родители всего лишь развелись.

После школы девушка поехала поступать в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, на прослушивании она читала "Медного всадника", но сразу поняла, что выступление получилось не самым удачным, и на глазах у всех разрыдалась, Георгий Товстоногов настоял на том, чтобы такую эмоциональную актрису приняли.

Но за прогулы и срывы репетиций Александру исключили, и предложение Александра Митты оказалось как нельзя кстати.

Фильм "Экипаж" прогремел на всю страну. Это бы первый советский фильм-катастрофа, но запомнился он не только этим. Зрителей поразила откровенная по тем временам постельная сцена с Леонидом Филатовым , хотя поговаривают, что вместо актера играл дублер.

Александра Яковлева также запомнилась по работе в фильмах "Человек с бульвара Капуцинов", "Чародеи" и многим другим. Но в 1993 году вышел последний фильм с ее участием и больше предложений не было.

В том же году у актрисы умерла любимая бабушка, и прямо на похоронах мэр города пригласил ее на работу в администрацию. Александра Яковлева согласилась и занялась вопросами культуры и развития туризма.

В 1997 году она возглавила службу по управлению качеством аэропорта "Пулково", а затем перешла на аналогичную должность в РЖД , где также приняла участие в запуске скоростных поездов между Москвой и Санкт-Петербургом. Кстати, сейчас ее сын работает начальником одного из поездов "Сапсан". Также у актрисы есть дочь и четверо внуков.

В 2016 году она вернулась в кино, ее можно увидеть в ремейке фильма "Экипаж", но на этот раз в роли не стюардессы, а чиновницы.

Известно, что сейчас актриса встречается с актером, который младше нее на 30 лет, и вполне счастлива.