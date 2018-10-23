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5 ролей остроумного семьянина Райана Рейнольдса
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5 ролей остроумного семьянина Райана Рейнольдса 

Журнал ОК! 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Теория хаоса"
Райан Рейнольдс знаменит не только звездными ролями, но и отменным чувством юмора. Его ироничные твиты о детях, семейной жизни и отцовстве мгновенно собирают сотни тысяч лайков и облетают весь мир. «Быть отцом — одна из величайших радостей на свете. Не считая тех лет, что я провел без ребенка», — пишет Райан. Звучало бы цинично, не знай мы, какой он на самом деле любящий и заботливый отец. Поздравляем актера с 42-летием и желаем здоровья всему семейству! Специально для вас — подборка фильмов с Райаном от онлайн-кинотеатра Okko.

«Телохранитель киллера»

Огненный дуэт Райана Рейнольдса и Сэмюэля Л. Джексона. Телохранитель высочайшего класса Майкл Брайс (Рейнольдс) сопровождает киллера Дариуса Кинкейда (Джексон) в Гаагу, где наемный убийца должен дать показания в суде. Задача для Брайса очень непростая: во-первых, преследователи Кинкейда полны решимости убрать опасного свидетеля, а во-вторых, Дариус такой давний враг Майкла, что он сам бы с удовольствием его прикончил.

«Предложение»

Эндрю Пэкстон (Райан Рейнольдс) — ассистент в издательстве. Его начальница Маргарет Тейт (Сандра Буллок) известна своей преданностью делу и крайне неприятным характером. Обнаружив, что просрочила рабочую визу, Маргарет решает выйти за Эндрю, чтобы остаться в Штатах, и они заключают сделку. Однако о том, что брак совершается по расчету, не должен знать никто, и в кругу семьи Эндрю они с Маргарет должны убедительно изобразить влюбленную пару.

«Теория хаоса»

В жизни Фрэнка все распланировано по минутам, и он искренне не понимает, как может быть иначе. Но из-за ничтожной случайности все летит кувырком, и человек, который прежде признавал только порядок и был воплощением рациональности и предсказуемости, отдается на волю свободы и хаоса. К чему приведет цепь спонтанных поступков и импульсивных решений?

«Вне/себя»

В будущем научатся продлевать жизнь с помощью переноса разума одного человека в тело другого. Пожилой преуспевающий бизнесмен решает воспользоваться этой возможностью. Некоторое время он наслаждается всеми радостями жизни в новом теле, но затем его начинают посещать воспоминания, которые принадлежат не ему.

«Король вечеринок»

Вэн Уайлдер обожает студенческую жизнь и хотел бы, чтобы она никогда не заканчивалась. Вот почему он уже шесть лет учится в колледже и намерен продолжать в том же духе. Однако отец против: больше оплачивать развлечения сына он не намерен. Выбор у Вэна невелик: добыть денег, чтобы поддерживать полюбившийся образ жизни, либо наконец-то доучиться и стать выпускником.
Специально для читателей ok-magazine.ru онлайн-кинотеатр Okko подготовил промокод на пакет подписок «Оптимальный» — 201818. После активации кода вы получите возможность бесплатного просмотра более 4000 фильмов, включая ленты этой подборки, в течение 30 дней.
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