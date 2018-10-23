Трагические смерти знаменитых красавиц

Они были знамениты, красивы, талантливы, но их жизнь внезапно оборвалась. Рассказываем о звездах, которые погибли в самом расцвете лет.

Джин Харлоу

Умерла в 26 лет от почечной недостаточности

Она была первой «платиновой блондинкой», которую называли «Белокурой бомбой» и считали одной из самых сексуальных женщин кинематографа 30-х годов. Тогда начинающая актриса Норма Джин Бейкер перекрасила волосы, как у Джин Харлоу, и, превратившись в Мэрилин Монро , потеснила прекрасную Джин Харлоу. Актриса погибла в возрасте 26 лет от почечной недостаточности, вызванной тяжелым гриппом, которым она переболела незадолго до смерти.

Мэрилин Монро

Умерла в 36 лет, одна из версий — самоубийство

Судьба самой красивой женщины Голливуда была очень тяжелой с самого детства. Она выросла в приюте, т.к. мать, бросавшая всех своих детей, отказалась и от Нормы Джин спустя две недели после рождения. Чтобы поскорее уйти из приюта, Норма вышла замуж в 16 лет, а затем последовала череда встреч и расставаний, разводов, абортов и выкидышей.

Тело Мэрилин было обнаружено в ее доме в Лос-Анжелесе. Официальной версией было то, что актриса отравилась барбитуратами, которые в те времена часто принимали в качестве седативного средства. Однако версий было несколько, и одной из самых распространенных была версия убийства по заказу братьев Джона и Роберта Кеннеди , любовницей которых была Мэрилин.

Джуди Гарленд

Умерла в 47 лет от передозировки барбитуратами

Фрэнсис Этель Гамм — девушка из семьи бродячих актеров — знаменитая Дороти Гейл из «Волшебника страны Оз», обладательница «Золотого глобуса», «Грэмми», «Тони» и дважды номинантка на премию «Оскар».

Вскоре после второго замужества и рождения дочери — Лайзы Миннелли , начала страдать нервными расстройствами, а, пройдя лечение, стала страдать зависимостью от морфина, который запивала алкоголем.

Выйдя замуж в третий раз за менеджера Сида Люфта и родив сына и дочь, она продержалась несколько лет, в течение которых была отмечена премией «Тони» и номинирована на «Оскар». Брак распался, т.к. Джуди постоянно устраивала истерики, пила, а муж избивал ее за пьянство.

Джуди вышла замуж в четвертый раз, но, чтобы забыться начала принимать барбитураты, и однажды скончалась от передозировки в возрасте 47 лет.

Джиа Каранджи

Умерла в 26 лет, СПИД

Джиа Каранджи одна из первых супермоделей, появившихся на обложках Cosmopolitan и Vogue. Сперва Джиа увлекалась кокаином, затем после смерти близкой подруги, подсела на героин. Состояние Джии начало ухудшаться в 80-х. Истерики, депрессия и постоянная усталость мешали карьере, и со временем журналы, закрывавшие глаза на ее выходки, стали отказываться от работы с моделью.

Джиа объявила себя банкротом, какое-то время жила на пособие, а к концу 1984 года Джиа уехала домой и стала работать продавцом в местном универмаге. Девушка пыталась бороться с наркозависимостью, пошла в колледж, увлеклась фотографией, но однажды случился срыв. Зависимость вернулась, став сильнее. Чтобы купить дозу, девушка занялась проституцией.

В 1986 году бывшей модели был поставлен диагноз СПИД. Джиа Каранджи стала первой американской знаменитостью из числа женщин, умерших от СПИДа.

Франсуаза Дорлеак

Погибла в 25 лет в автокатастрофе

Родная сестра Катрин Денев , Франсуаза, тоже была яркой актрисой, снимавшейся у знаменитых режиссеров. Она стала знаменитой раньше сестры и именно она привела Катрин Денев на съемочную площадку. Сестры несколько раз снимались вместе.

Последним стал фильм «Девушки из Рошфора». В 1967 году Франсуаза собиралась вылететь в Лондон на премьерный показ, однако не справилась с управлением своего автомобиля. Машина перевернулась и загорелась, девушка пыталась выбраться из салона, но не смогла.

Анна Николь Смит

Погибла в 39 лет от передозировки

Анна Николь начинала карьеру в стриптизе, а затем вышла замуж за 89-летнего нефтяного магната Говарда Маршалла. Муж умер спустя год после свадьбы, и после смерти вдова 11 лет мучительно судилась с сыном за наследство Маршалла. Когда разбирательства были завершены, погиб родной сын Анны от первого брака. Все это время Анна Николь злоупотребляла алкоголем и транквилизаторами, в 2007 году она скончалась, употребив большое количество антидепрессантов.

Шарон Тэйт

Жестоко убита в 26 лет