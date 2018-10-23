Джулия Робертс больше не появится в комедиях

50-летняя голливудская актриса Джулия Робертс заявила, что больше не будет принимать участие в съемках романтических комедий.

По словам Робертс, ей больше не подходит образ влюбленной героини романтической комедии из-за жизненного опыта.

"В моей карьере был момент, когда люди думали, что я переключилась на романтические комедии. Я действительно люблю такие фильмы, мне нравится в них сниматься и смотреть их. И всё же в определённый момент жизни они просто не приносят нужного опыта", — цитирует актрису журнал Time.

По мнению Джулии, теперь на экране она лучше смотрится в роли матери. Робертс снялась в драме "Вернуть Бена". В фильме актриса играет роль матери, к которой приходит сын, сбежавший из реабилитационного центра в канун Рождества. Она недовольна этим, но уже ничего не поделаешь, и ей приходится оберегать сына от неприятностей. Фильм появится на экранах в 2019 году.

Также актриса заявила, что собирается уйти на телевидение. Робертс уже согласилась принять участие в съемках сериала "Возвращение домой".

Джулия пояснила, что ее отказ от съемок в романтических комедиях никак не связан с возрастом.