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Джулия Робертс больше не появится в комедиях
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Джулия Робертс больше не появится в комедиях 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Global look
50-летняя голливудская актриса Джулия Робертс заявила, что больше не будет принимать участие в съемках романтических комедий.
По словам Робертс, ей больше не подходит образ влюбленной героини романтической комедии из-за жизненного опыта.
"В моей карьере был момент, когда люди думали, что я переключилась на романтические комедии. Я действительно люблю такие фильмы, мне нравится в них сниматься и смотреть их. И всё же в определённый момент жизни они просто не приносят нужного опыта", — цитирует актрису журнал Time.
По мнению Джулии, теперь на экране она лучше смотрится в роли матери. Робертс снялась в драме "Вернуть Бена". В фильме актриса играет роль матери, к которой приходит сын, сбежавший из реабилитационного центра в канун Рождества. Она недовольна этим, но уже ничего не поделаешь, и ей приходится оберегать сына от неприятностей. Фильм появится на экранах в 2019 году.
Также актриса заявила, что собирается уйти на телевидение. Робертс уже согласилась принять участие в съемках сериала "Возвращение домой".
Джулия пояснила, что ее отказ от съемок в романтических комедиях никак не связан с возрастом.
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