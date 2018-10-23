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Юные актеры, сыгравшие слишком взрослых героев
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Юные актеры, сыгравшие слишком взрослых героев 

Рамблер 1 час назад
Юные актеры снимаются не только в милых семейных комедиях и подростковых фильмах. Иногда им приходится принимать участие в довольно рискованных проектах, примеряя образ слишком рано повзрослевших и познавших жизнь персонажей. Такие роли не всегда благосклонно принимаются публикой, но почти всегда запоминаются.
1. Натали Портман в триллере «Леон» (1983). Семью героини фильма убили, и она жаждет мести. Подружившись с соседом-киллером, девочка получает не только уроки жизни, но и возможность убить того, кого она ненавидит. На момент начала съёмок Натали Портман было почти 12 лет, и в кадре ей приходилось стрелять и даже курить. «Леон» собрал отличную кассу, завоевал статус культовой картины и открыл новую многообещающую звезду. Натали Портман надежды зрителей оправдала: она сделала блестящую карьеру в кино, апофеозом которой стало получение «Оскара» в 2011 году.
2. Джоди Фостер в фильме «Таксист» (1976). В криминальной драме таксист солировал Роберт де Ниро, а 12-летней Джоди досталась роль второстепенного персонажа. Девочка играла малолетнюю проститутку, и режиссер Мартин Скорсезе сделал все, чтобы не навредить актрисе. Перед съемками Фостер общалась с психологом, а в интимных сценах ее дублировала сестра. Картина была обласкана критиками, киноманы до сих пор ее пересматривают, а для Джоди Фостер, которая к сегодняшнему дню уже превратилась в голливудскую легенду, эта роль стала одной из выдающихся.
О других юных актерах, которые исполнили роли не по возрасту, расскажет видео.
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