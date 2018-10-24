Что стало со звездами культовых фильмов 90-х

Кому так и не удалось обзавестись семьей? Чья карьера резко остановилась из-за серьезной болезни и ошибки врачей? А кто переключился с кино на издательство журнала? Anews изучил истории актеров, сыгравших в некоторых культовых фильмах 90-х годов.

Во время интервью актриса рассказала о творческой и личной жизни и призналась, что однажды хотела совершить самоубийство, но удержалась благодаря ребенку.

Anews изучил истории других актеров культовых фильмов 90-х годов и предлагает взглянуть, как сложилась их жизнь, как они выглядят и чем занимаются теперь.

Мария Жукова

Кэт, «Брат», 1999

Отвязная девчонка Кэт, питерская тусовщица и немножко наркоманка. Небольшая, но яркая роль в балабановском «Брате» досталась Марии Жуковой.

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До «Брата» актриса в основном играла в театре и снялась в нескольких фильмах, которые не принесли большого успеха. Зато роль тусовщицы Кэт была отмечена гран-при на «Кинотавре».

После «Брата» Мария снялась еще в нескольких фильмах, выступала в качестве режиссера-постановщика.

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Сейчас Мария воспитывает сына-школьника и участвует в издательстве журнала DEDESILLUSIONIST.

Сергей Мурзин

Круглый, «Брат», 1999

«Любишь медок, люби и холодок», «жизнь висит на нитке, а думает о прибытке». Бесконечными поговорками запомнился зрителям отрицательный герой Круглый, сыгранный в «Брате» Сергеем Мурзиным.

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Актер продолжает сниматься. Преимущественно в сериалах. Одни из последних работ по состоянию на 2018 год: сериал «Ищейка-2» и боевик «Мельник».

В августе 2018 года актер напомнил о себе в скандальной форме — появился вместе с бывшей супругой в программе «На самом деле». Артист обвинил жену в измене и покушении на свою жизнь и попросил провести ДНК-тест, чтобы убедиться, что младший сын родился от него.

Светлана Письмиченко

Света «Брат»

В «Брате» Письмиченко сыграла водительницу грузового трамвая Свету, спасшую героя Сергея Бодрова во время перестрелки с бандитами.

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Для роли актриса специально обучилась вождению трамвая — дублера к этой сцене не привлекали.

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Светлана Письмиченко замужем. У актрисы двое детей, она живет в Санкт-Петербурге и работает в театре Ленсовета. Что до кино, последний раз актриса снималась в 2016 году в детективном сериале «Следователь Тихонов», сыграла роль Веры Кузнецовой

Виктор Сухоруков

Татарин, «Брат», «Брат 2»

Во многом благодаря роли Татарина в балабановских «Братьях» к уже 45-летнему актеру пришла всероссийская известность.

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«Однажды я сделал себе подарок и по случаю юбилея поехал в Италию, где прежде не бывал. Сажусь на лодку, чтобы плыть из Венеции на остров Мурано. И там меня окликает парень из Словении: «Виктор! Я вас узнал. Брат!» Таких неожиданных встреч у меня было много», — вспоминал в одном интервью Сухоруков.

После сотрудничества с Балабановым фильмография Виктора Ивановича пополнилась несколькими десятками лент. В их числе драма «Овсянки», за которую актер получил премию «Золотой орел» за лучшую мужскую роль.

С 2000-х Виктор Сухоруков живет в Москве. Семьей актер так и не обзавелся. Сейчас артист играет преимущественно в театре Моссовета.

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«Театр Моссовета — мой родной курятник. Меня здесь ценят, дают главные роли, у меня тут трудовая книжка в сейфе лежит. Я здесь свой», — признался как-то Виктор Михайлович в интервью.

Последняя кинороль у Сухорукова была в 2017-м в комедийном сериале «Физрук».

Александр Збруев

Женя Тимошин, «Ты у меня одна»

В драме 1993 года «Ты у меня одна» Дмитрия Астрахана секс-символ советского кинематографа Александр Збруев сыграл главную роль — питерского инженера Евгения Тимошина. На момент съемок актеру было уже 55 лет, однако это не помешало ему предстать привлекательным героем-любовником, за которого боролись две красивые женщины.

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Последняя лента, в которой участвовал актер, вышла в 2014 году. Это была трагикомедия Михаила Сегала «Кино про Алексеева», где Збруев сыграл одну из главных ролей.

В марте 2018 Александр Збруев отметил 80-летие. Недавно в интервью Первому каналу актер рассказал о своей личной жизни. В частности, Александр Викторович объяснил, почему не желает видеться со своей бывшей супругой Валентиной Малявиной , чья судьба сложилась трагически:женщина ослепла и теперь живет в спецпансионате.

«Боюсь увидеть ее такой, какая она сейчас. Боюсь, потому что мне очень горько, что ее жизнь так сложилась. Валя была талантливой актрисой, красивой женщиной, ее жизнь могла сложиться иначе. Я, конечно, не забываю Валю, в моих воспоминаниях она все та же красавица, которую любил. Она моя первая жена, и я никогда ее забыть не смогу», — признался Александр Викторович.

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О старшей дочери актера известно мало. Несколько раз в прессе упоминалось, что у женщины не все в порядке с ментальным здоровьем. Якобы Наталья даже обращалась к врачам.

Сам Александр Викторович в 2018 году говорил о дочери так: «Со старшей дочерью все сложнее, потому что на нее сильно подействовала ее юношеская трагедия любви. Она долго не могла оправиться от этой травмы. Она живет с нами и до сих пор никак не может увлечься каким-то одним занятием, хотя очень много читает — все время. Ходит в церковь, много знает о православии и мне объясняет то, чего я не знаю. Конечно, ее жизнь могла бы сложиться по-другому, более счастливо».

Марина Неелова

Наталья Тимошина, «Ты у меня одна»

Главную женскую роль — врача в женской консультации — в той же ленте Астрахана исполнила Марина Неелова. Съемка в «Ты у меня одна» пришлась на тот период, когда актриса стала меньше играть и уделяла больше времени семье. Впрочем, это не помешало отлично справиться с задачей, создав запомнившийся и полюбившийся зрителям образ.

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Несмотря на обширную фильмографию, большая часть творческой жизни актрисы была посвящена театру. Марина Мстиславовна играет на сцене до сих пор — в труппе «Современника».

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Актриса дважды была замужем. Второй муж — дипломат Кирилл Геворгян , судья Международного суда ООН . Уже взрослая дочь Марины Нееловой отучилась в лондонской Школе изобразительного искусства по классу скульптуры.

Светлана Рябова

Аня Коливанова, «Ты у меня одна»

Молодая, трогательная и безнадежно влюбленная в лучшего друга своего старшего брата девушка. Такой запомнилась зрителям в начале 90-х Светлана Рябова.

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Актриса настолько пронзительно сыграла отвергнутую и по уши влюбленную молодую женщину, что на показе «Ты у меня одна» многие плакали.

Последняя лента с участием Рябовой — фильм «Незабудки», где актриса сыграла преподавательницу по вокалу. В общей сложности за всю карьеру Светлана Леонидовна снялась в более чем 30 картинах.

Сейчас актриса всецело посвящает себя театру — с 1984 года выступает на сцене московского Театра сатиры.

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Кстати, фильм «Ты у меня одна» стал не только хорошим толчком в карьере, но и помог Светлане Леонидовне устроить личную жизнь.

«Тогда я была влюблена в человека, которого потом пригласила на премьеру, и он после этого фильма как-то совсем по-другому на меня посмотрел. А через некоторое время стал моим мужем», — рассказала актриса.

У актрисы двое детей: дочери Александра и Екатерина. О супруге Светлана Леонидовна предпочитает не распространяться, да и вообще, держать личную жизнь в секрете.

Марк Горонок

Дядя Женя в молодости в «Ты у меня одна» и Петя Смирнов в «Все будет хорошо»

Окончив курс Дмитрия Астрахана в Санкт-Петербургской театральной академии, Марк Горонок сыграл сразу в двух фильмах режиссера: «Ты у меня одна» и «Все будет хорошо». В обеих лентах артист предстал в роли обаятельного красавчика-сердцееда, за которым бегали девушки.

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Роли в двух успешных фильмах должны были принести карьерный рост. Однако этого не произошло. Во время репетиции в театре Марк почувствовал себя плохо и попал в больницу. У актера обнаружили псориаз и сделали переливание крови. Во время процедуры случайно занесли инфекцию — заразили гепатитом.

На лечение и реабилитацию у актера ушло полтора года. За это время его успели отчислить из театра. Новых ролей никто не предлагал. В итоге, почти отчаявшись, Марк стал прикладываться к бутылке.

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Впоследствии актер сыграл в нескольких сериалах и стал работать в театре «Буфф».

Марк Горонок женат, однако последнее время отношения с супругой Анной сильно разладились. Во многом этому способствовала скандальная история с женщиной, которая утверждала, что родила от актера ребенка.

Тест ДНК, который прошел артист, показал, что женщина врет, однако Марк все равно стал помогать ей с ребенком. Подозрительное поведение вынудило супругу артиста отдалиться — женщина даже закрутила роман с состоятельным бизнесменом. Летом 2018-го Марк и Анна решили выяснить отношения публично — в эфире программы «На самом деле» на Первом канале.