Советские кинопары, которые не выносили друг друга в жизни

Эти артисты настолько хорошо вжились в роли своих персонажей, между которыми пылает любовь, что вы вряд ли даже могли подумать, что за пределами съемочной площадки (а иногда и прямо во время съемок) их обуревают совсем другие чувства.

Николай Рыбников и Надежда Румянцева

Блестяще сыгравшие влюбленных в комедии «Девчата» артисты в жизни не ладили. Вернее, общаться с Румянцевой не хотелось Рыбникову. При этом никаких предпосылок к конфликтам изначально не было. Просто Николай Рыбников хотел видеть в роли поварихи Тоси другую актрису. Артист обожал свою супругу Аллу Ларионову и очень хотел играть в «Девчатах» в паре с ней. Но кандидатуру Ларионовой отклонили: внешность актрисы была слишком яркой для простоватой Тоси Кислициной. А вот Румянцева на эту роль подходила на все сто.

Кадр из фильма "Девчата"

Рыбников затаил обиду и общался с не слишком известной в то время актрисой весьма высокомерно. Открытых конфликтов на съемочной площадке не возникало, но Николай не могу понять, почему съемочная группа так «обхаживает» Румянцеву. Сам он, понятное дело, относился к ней предвзято. Однако, Надежда блестяще справлялась с ролью, в отличие от Рыбникова, который из-за своей немотивированной неприязни несколько раз «завалил» их общие сцены.

О пренебрежении к партнерше пришлось забыть, актеры блестяще отыграли свои роли, но в жизни друзьями так и не стали.

Валентин Гафт и Александра Яковлева

Хотя основным партнером Яковлевой в фильме «Чародеи» был Александр Абдулов, на долю персонажа Гафта выпало влюбиться в ее героиню и добиваться ее расположения. На деле актеру Александра была не симпатична, Валентина Иосифовича раздражало в актрисе высокомерие.

Как настоящая дива, Александра бесконечно поправлять ей грим и костюмы, осветителей ругала за плохой свет, чем страшно злила членов съемочной группы. Но Гафт был буквально взбешен, по его мнению, непрофессионализмом актрисы: Яковлева постоянно забывала свои слова.

Кадр из фильма "Чародеи"

В один из таких эпизодов Валентин Иосифович буквально набросился на актрису, благо его успели оттащить. После этого инцидента Гафт отказался от участия в совместных с Яковлевой сценах. Доснимали их по отдельности, а затем при помощи монтажа склеивали в общую картинку.

Барбара Брыльска и Юрий Яковлев

Но не только мужчины-актеры были не в восторге от своих партнерш. Главный новогодний фильм СССР «Ирония судьбы, или С легким паром!» не обошелся без инцидентов на площадке.

Игравшие Надю и Ипполита Барбара Брыльска и Юрий Яковлев на деле друг друга недолюбливали. Вернее, не устраивал партнер именно Брыльску. При этом не шло и речи о профессиональной некомпетентности Яковлева: пожаловаться на плохую игру партнера или халатное отношение к работе польская актриса не могла. Просто Яковлев не нравился актрисе как мужчина. Да, вот так просто.

Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"

К слову, в те годы внешность актера считалась чуть ли не эталоном красоты, но, как говорится, о вкусах не спорят.

Барбару особенно раздражала нижняя часть лица партнера и его зубы. Целоваться в кадре с Яковлевым Брыльска категорически отказалась. Актеру, разумеется, не пришлось по душе отношение партнерши, между ними пробежал холодок. А для сцен с поцелуями пришлось искать специальный ракурс, чтобы зрителям казалось, что нежничают герои по-настоящему.