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Звезда «Американской семейки» возглавила топ высокооплачиваемых телеактрис
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Звезда «Американской семейки» возглавила топ высокооплачиваемых телеактрис 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Журнал Forbes опубликовал топ самых высокооплачиваемых актрис телесериалов.
В седьмой раз подряд возглавила этот список звезда "Американской семейки" колумбийка София Вергара. По подсчетам авторов списка, с июня 2017 года по май 2018-го она заработала $42,5 млн — это на один миллион больше, чем ее же заработок в прошлом году. Примерно половина этой суммы — доходы от рекламы.
На втором месте оказалась Кейли Куоко из сериала "Теория большого взрыва" с $24,5 млн за год, на третьем — Эллен Помпео из "Анатомии страсти" с $23,5 млн  Ранее звезда "Теории Большого взрыва" Джим Парсонс стал самым высокооплачиваемым актером на телевидении — также по версии Forbes.
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