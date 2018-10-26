Звезда «Американской семейки» возглавила топ высокооплачиваемых телеактрис 

Журнал Forbes опубликовал топ самых высокооплачиваемых актрис телесериалов.
В седьмой раз подряд возглавила этот список звезда "Американской семейки" колумбийка София Вергара. По подсчетам авторов списка, с июня 2017 года по май 2018-го она заработала $42,5 млн — это на один миллион больше, чем ее же заработок в прошлом году. Примерно половина этой суммы — доходы от рекламы.
На втором месте оказалась Кейли Куоко из сериала "Теория большого взрыва" с $24,5 млн за год, на третьем — Эллен Помпео из "Анатомии страсти" с $23,5 млн Ранее звезда "Теории Большого взрыва" Джим Парсонс стал самым высокооплачиваемым актером на телевидении — также по версии Forbes.