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Актеры, которые влюбились друг в друга на съемках
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Актеры, которые влюбились друг в друга на съемках 

Карельские вести 30 минут назад
Фото: Карельские вести
Звезды, как и мы все, большую часть жизни проводят на работе. Не удивительно, что, встретившись на съемочной площадке, актеры влюбляются, встречаются и в итоге женятся на своих коллегах.

Александр и Екатерина Стриженовы

Александр и Екатерина вместе уже больше 30 лет! Они встретились на съемках фильма «Лидер», когда обоим было по 14. Александр вспоминает: «Нас тогда охватило состояние безрассудства и эйфории! Первые поцелуи, прогулки за ручку. Мы объединяли наши суточные и решали, что купить: Кате пирожных или мне сигарет?». Конечно, за такую долгую совместную жизнь были и ссоры, и примирения, и конфликты на грани развода, но пара все же сумела сохранить брак и любовь друг к другу. У Стриженовых двое дочерей: Анастасия и Александра.

Вера Новикова и Сергей Жигунов

Отношения между актерами начались на съемках фильма «Шанс» в 1984 году, а спустя два года они поженились. 20-летний брак был практически идеальным, актеры воспитывали двоих дочерей (родную и дочь Веры от первого брака). А в 2004 году стало известно о романе Жигунова с Анастасией Заворотнюк, с которой он тоже познакомился на съемках сериала «Моя прекрасная няня». Роман продлился всего два года, чувства быстро угасли, актеры расстались, и Жигунов решил вернуться к своей первой жене. Вера решила дать Сергею второй «Шанс», и в 2009 году снова вышла замуж.

Гела Месхи и Екатерина Климова

Роман начался на съемках сериала режиссера Сергея Гинзбурга «Волчье солнце» в 2013 году. Актриса переживала тогда разрыв со вторым мужем, Игорем Петренко, и тщательно скрывала свою личную жизнь. Спустя год Климова оформила официальный развод с Петренко и призналась, что их отношения давно уже в прошлом. По словам Екатерины, с Игорем она была счастлива только на публике. В 2015 году Екатерина и Месхи тайно поженились, и спустя некоторое время Катя родила четвертого ребенка.

Владимир Вдовиченков и Екатерина Лядова

Любовь вспыхнула на съемках фильма «Левиафан», но тогда оба актера были в отношениях и первое время о своем романе скрывали. Впервые они появились вместе как пара на красной дорожке Каннского фестиваля в 2014-м, а в 2015 году оформили отношения. Елена стала четвертой женой Владимира.

Елизавета Боярская и Максим Макеев

Эта история любви началась в 2009 году на съемках фильма «Не скажу», где Боярская и ее партнер Макеев сыграли влюбленных. Отношения развивались не сразу, т.к. Максим был женат. Однако после окончания съемок влюбленные поняли, что не могут друг без друга, Максим развелся, и в том же году женился на Елизавете. В 2012 году у пары родился сын, которого назвали Андреем.

Александр Петров и Ирина Старшенбаум

Для исполнителей главных ролей в фильме Федора Бондарчука «Притяжение» — название оказалось пророческим. Сначала актеры настраивались только на работу, никто и не планировал влюбляться. Но, как говорит Ирина: «Вселенная посмеялась над нами, Есть вещи, которые человек контролировать не может. Невозможно контролировать любовь, то, что у тебя происходит в самом сердце».
Александр: "Я понял, что такое бывает один раз в жизни, когда видишь все ясно и прозрачно — вот ты встретил своего человека и ты хочешь с этим человеком идти смело дальше, не оглядываясь назад, по правильной дороге, и все складывается так, как надо".

Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Они снимались вместе в сериале «Закрытая школа» и, по словам актера, симпатия к Агате возникла после первого «киношного» поцелуя. Тогда он понял, что Агата та самая — единственная. Но девушка была на тот момент не свободна и Павел решил подождать. «Я не сторонник того, чтоб отбивать чужих девушек, но видел, что у них не все складывалось, и решил подождать», — рассказывал Прилучный в интервью. В августе 2011 года актеры поженились. У пары двое детей: сын и дочь.

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова

Супруги вместе уже более 20 лет и воспитывают сына. А познакомились когда-то на съемках фильма «Прогулка по эшафоту», в 1991 году, тогда на кинопробах случился и первый поцелуй их героев, на камеру. Это не было любовью с первого взгляда, но когда съемки закончились, обоим стало друг друга не хватать.
По словам Дмитрия, он понял, что если упустит Ольгу, совершит непоправимую ошибку. Они стали жить вместе, а поженились спустя два года. Красивую пару друзья в шутку называют Певчими Дроздами.
Долгое время у супругов не было детей, поэтому, когда в 41 год Ольге удалось забеременеть и у пары появился сын Елисей, это стало настоящим подарком судьбы.
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