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Где сейчас актёры из культовой «Бригады»
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Где сейчас актёры из культовой «Бригады» 

Рамблер 2 часа назад
Осенью 2002 года телезрители увидели историю, которая сейчас уже имеет статус культовой. В сентябре молодой режиссёр Алексей Сидоров представил сериал о героях нового времени — друзьях, ставших в угоду эпохе бандитами. Сериал «Бригада» открыл и новых звёзд: актёры, сыгравшие главных героев, моментально стали кумирами для миллионов и обрели неслыханную славу. Чем обернулись прошедшие пятнадцать лет для исполнителей?
1. Сергей Безруков, в сериале Саша Белый. Сергей к моменту съёмок был уже известен в театральной среде. Он играл в театре «Табакерка» и принял участие в нескольких заметных кинопроектах. После «Бригады» Безруков стал одним из самых востребованных отечественных актёров, который переиграл, кажется, чуть ли не всех российских знаменитостей, начиная Пушкиным и заканчивая Высоцким. Сегодня Сергей Безруков предпочитает серьёзные роли и руководит Московским губернским драмтеатром. Прожив несколько лет с Ириной Безруковой, он ушёл к режиссёру Анне Матисон, которая родила ему дочь и вскоре подарит второго малыша.
2. Дмитрий Дюжев, в сериале Космос. Для Дмитрия «Бригада» стала всего лишь шестой работой в кино. После сериала Дмитрия стали активно приглашать в другие картины, сегодня он всё так же часто снимается и играет в театре. Со съёмками в «Бригаде» у Дюжева связаны трагические воспоминания. В 1998 году от онкологического заболевания умерла его младшая сестра, а в год выхода сериала покончил с собой отец, который так и не смирился с потерей дочери. Ещё через год сердечный приступ унёс жизнь матери. К счастью, спустя несколько лет Дмитрий встретил любимую женщину. С 2008году он женился, сейчас у него два сына.
Чем сегодня занимаются Владимир Вдовиченков (в сериале Фил) и Павел Майков (в сериале Пчёла), узнайте из видео.
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