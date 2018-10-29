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Как Владимир Высоцкий попал в «Опасные гастроли»
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Как Владимир Высоцкий попал в «Опасные гастроли» 

Рамблер 2 часа назад
Когда режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич решил снимать фильм «Опасные гастроли», он сразу придумал куплетиста Жоржа Бенгальского для своего товарища Владимира Высоцкого. Бенгальский представал перед публикой исполнителем с разбитным нравом, хотя на самом деле был революционером-подпольщиком. Но киночиновники не одобрили кандидатуру Владимира Высоцкого: в то время он был известен как автор блатных песен с налётом романтики. Такого артиста впускать в ленту про классовую борьбу им впускать не хотелось. Юнгвальд-Хилькевичу рекомендовали заменить Высоцкого, и тогда режиссёр сделал хитрый ход. Он позвал товарищей актёров Вячеслава Шалевича, Юрия Каморного и Романа Громадского и попросил их покривляться перед камерой, чтобы пробы Высоцкого на этом фоне выглядели идеально. В итоге кинематографическое начальство согласилось на Высоцкого, но взамен потребовало заменить артистку, игравшую главную героиню. Изначально в фильме должна была сняться Маргарита Терехова, но по настоянию начальства режиссёр взял Лионеллу Пырьеву, чтобы поддержать её после смерти супруга, советского мэтра кино, режиссёра Ивана Пырьева. Но на этом злоключения не закончились. Ленту снимали в Одессе. Партийные функционеры выпустили постановление, запрещавшее гостиницам размещать Владимира Высоцкого. Узнав об этом, Юнгвальд-Хилькевич решил и эту проблему: он просто поселил артиста у себя.
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