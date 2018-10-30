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На съемках Наталью Хорохорину били по-настоящему
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На съемках Наталью Хорохорину били по-настоящему 

Рамблер 2 часа назад
Для актрисы Натальи Хорохориной боевик «Пираты XX века» стал первым заметным появлением в кино. До этого она снималась в маленьких эпизодах и широкому зрителю известна не была. Однако съёмки в фильме стали для актрисы испытанием. На площадке Наталья пользовалась вниманием мужчин, но стойко держала оборону, ведь к тому времени она уже была замужем за актёром Виктором Корешковым. Правда, однажды она всё-таки чуть не поддалась мужским чарам и не едва не закрутила роман с восточным красавцем Талгатом Нигматулин, игравшим пирата. Но, проговорив всю ночь, артисты решили остаться друзьями. Увы, когда Наталья приехала в отпуск, то выяснилось, что муж в её отсутствие не был таким недотрогой и начал отношения с Натальей Гундаревой, к которой даже решил уйти. Наталья, вернувшись на съёмочную площадку, не показала вида, что в её жизни наступила чёрная полоса. Но долго расстраиваться ей не позволил Талгат. Во время самой сложной для Натальи сцены бандит, которого и играл Нигматулин, должен был избивать её героиню. Хоть реквизиторы и подстраховали Наталью, подложив под одежду одеяло, она заработала множество синяков. Талгат полагал, что, если он будет жалеть партнёршу, зрители не поверят в жесткость его персонажа, поэтому не жалел сил перед камерой, избивая Наталью. А поскольку Нигматулин был профессиональным каратистом, он знал, как и куда нужно бить. Из ролика вы узнаете, чем завершились съёмки эпизода и кто рассказал Наталье, что её спина стала сплошным синяком.
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