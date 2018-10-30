Кто сделал актёром Джонни Деппа

Джонни Депп — один из самых популярных и востребованных актёров современности. К 55 годам он успел побывать и режиссёром и продюсером, написать несколько сценариев и попробовать себя в музыке. У Деппа множество наград, включая «Золотой глобус», и три номинации на «Оскар». При этом в молодости Джонни даже не мечтал об актёрской карьере, он планировал стать музыкантом. Мать подарила ему гитару, на которой парень научился играть самостоятельно. В 16 лет Джонни оставил родительский дом и отправился в Лос-Анджелес. Первые годы ему пришлось нелегко: приходилось перебиваться случайными заработками и ночевать в машине друга. Однако спустя несколько лет Джонни познакомился с Николасом Кейджем, тогда начинающим артистом. Николас уговорил Деппа сходить на пробы к триллеру «Кошмар на улице Вязов», и этот момент стал поворотным. Молодой человек успешно прошёл пробы и снялся в ужастике, ставшем культовым. Постепенно Джонни переключился с музыки на актёрство и начал больше времени уделять съёмкам.

В 1990 году Джонни Депп встретился с режиссёром Тимом Бёртоном , который и превратил его в суперзвезду. Первая же совместная работа с Бёртоном, фантастическая картина «Эдвард Руки-ножницы», принесла Деппу мировую славу, а следующие ленты лишь закрепили успех актёра.

Как складывалась дальнейшая карьера Джонни Деппа и где Джонни обустроил райское гнёздышко для себя и своей семьи, узнайте из ролика.