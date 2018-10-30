Ещё
Кто сделал актёром Джонни Деппа
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Репродукция
Триллер, Фантастика
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Несокрушимый
Исторический, Драма, Военный
Купить билет

Кто сделал актёром Джонни Деппа 

Рамблер 1 час назад
Джонни Депп — один из самых популярных и востребованных актёров современности. К 55 годам он успел побывать и режиссёром и продюсером, написать несколько сценариев и попробовать себя в музыке. У Деппа множество наград, включая «Золотой глобус», и три номинации на «Оскар». При этом в молодости Джонни даже не мечтал об актёрской карьере, он планировал стать музыкантом. Мать подарила ему гитару, на которой парень научился играть самостоятельно. В 16 лет Джонни оставил родительский дом и отправился в Лос-Анджелес. Первые годы ему пришлось нелегко: приходилось перебиваться случайными заработками и ночевать в машине друга. Однако спустя несколько лет Джонни познакомился с Николасом Кейджем, тогда начинающим артистом. Николас уговорил Деппа сходить на пробы к триллеру «Кошмар на улице Вязов», и этот момент стал поворотным. Молодой человек успешно прошёл пробы и снялся в ужастике, ставшем культовым. Постепенно Джонни переключился с музыки на актёрство и начал больше времени уделять съёмкам.
В 1990 году Джонни Депп встретился с режиссёром Тимом Бёртоном, который и превратил его в суперзвезду. Первая же совместная работа с Бёртоном, фантастическая картина «Эдвард Руки-ножницы», принесла Деппу мировую славу, а следующие ленты лишь закрепили успех актёра.
Как складывалась дальнейшая карьера Джонни Деппа и где Джонни обустроил райское гнёздышко для себя и своей семьи, узнайте из ролика.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вспомните фильм по строчке из песни
В любовных бедах Рыбников винил партнершу Иванову4
Советские кинопары, которые не выносили друг друга
На съемках Наталью Хорохорину били по-настоящему1
Как сложилась судьба Ванечки из фильма «Офицеры»50
Видео
02:53
Самые ожидаемые премьеры недели
Фильмы
00:15
Лепс записал саундтрек к новому сериалу
Сериалы
20:35
Участника «Битвы экстрасенсов» объявили шарлатаном
ТВ
10:51
Кто сделал актёром Джонни Деппа
Актеры
03:14
Женские роли русских актеров-мужчин
Актеры
02:58
На съемках Наталью Хорохорину били по-настоящему
Актеры Фильмы
04:00
За что Людмила Гурченко судилась с дочерью
Актеры
02:06
Актеры, которые влюбились друг в друга на съемках
Актеры
02:59
Как сложилась судьба Ванечки из фильма «Офицеры»
Актеры
04:35
Как изменились актеры сериалов 90-х
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение