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Сколько зарабатывали актеры и режиссеры в СССР
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Сколько зарабатывали актеры и режиссеры в СССР 

Рамблер 2 часа назад
Фото: vendetupagina.info
Всем известно, что сейчас знаменитые режиссеры и актеры получают хорошую зарплату, которая может исчисляться миллионами рублей. Но что насчет советских гонораров?
К сожалению, можно услышать истории о советских актерах, которые умерли в нищете. Причем в Голливуде таких случаев нет, и, скорее всего, не будет.
В СССР Минфин выдавал Госкино ссуду на 100 миллионов рублей. Далее Госкино раздавало эти деньги между киностудиями, а те распределяли эту сумму между картинами. Уже готовые фильмы продавались Госкинопрокату. В основном кассовые сборы уходили на финансирование новых картин, а другая часть дохода возвращалась обратно в банк.
В итоге, доход съемочной группы был примерно таким: за съемки фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" 1966 года, режиссер Леонид Гайдай заработал 6 тысяч рублей, а Никулин 4 тысячи рублей. Для сравнения "Москвич" стоил в то время примерно 4-5 тысяч рублей, а средняя зарплата была 120 рублей.
Доход режиссера был выше, чем у актеров, исполняющих главные роли. Но надо отметить, что артисты также получали зарплату в театре, в котором они играли.
Все картины, снятые в СССР, принадлежали государству. Признавалось только авторство композиторов и сценаристов. Это означало, что если в фильме использовалась, к примеру, музыка, не написанная специально для фильма, то платить за нее было не надо, а автор композиции оставался без денег.
Так как картины принадлежали государству, после распада СССР фильмы остались без владельца. Единственное, что осталось у советских актеров — это пенсионные выплаты.
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