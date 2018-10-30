Сколько зарабатывали актеры и режиссеры в СССР

Всем известно, что сейчас знаменитые режиссеры и актеры получают хорошую зарплату, которая может исчисляться миллионами рублей. Но что насчет советских гонораров?

К сожалению, можно услышать истории о советских актерах, которые умерли в нищете. Причем в Голливуде таких случаев нет, и, скорее всего, не будет.

В СССР Минфин выдавал Госкино ссуду на 100 миллионов рублей. Далее Госкино раздавало эти деньги между киностудиями, а те распределяли эту сумму между картинами. Уже готовые фильмы продавались Госкинопрокату. В основном кассовые сборы уходили на финансирование новых картин, а другая часть дохода возвращалась обратно в банк.

В итоге, доход съемочной группы был примерно таким: за съемки фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" 1966 года, режиссер Леонид Гайдай заработал 6 тысяч рублей, а Никулин 4 тысячи рублей. Для сравнения "Москвич" стоил в то время примерно 4-5 тысяч рублей, а средняя зарплата была 120 рублей.

Доход режиссера был выше, чем у актеров, исполняющих главные роли. Но надо отметить, что артисты также получали зарплату в театре, в котором они играли.

Все картины, снятые в СССР, принадлежали государству. Признавалось только авторство композиторов и сценаристов. Это означало, что если в фильме использовалась, к примеру, музыка, не написанная специально для фильма, то платить за нее было не надо, а автор композиции оставался без денег.

Так как картины принадлежали государству, после распада СССР фильмы остались без владельца. Единственное, что осталось у советских актеров — это пенсионные выплаты.