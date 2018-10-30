Актеры, лучше всего сыгравшие Шерлока Холмса

Вспоминаем талантливых артистов, которые отлично справились с ролью знаменитого лондонского частного сыщика.

Бэзил Рэтбоун

Кадр из фильма

Актеры Бэзил Рэтбоун и Найджел Брюс стали первыми по-настоящему известными в кинематографе Шерлоком Холмсом и доктором Ватсоном. Именно они задали тон в создании классического образа легендарных сыщиков. В США их до сих пор считают идеальным воплощением своих персонажей.

Первые две картины "Приключения Шерлока Холмса" и "Собака Баскервилей" сорвали небывалую кассу и так полюбились зрителю, что положили начало целой серии фильмов. Рэтбоун сыграл Холмса 14 раз, но всегда умел внести в образ Шерлока что-то новое. Сыщик Бэзила был обаятельный, энергичный, но при этом совершенно невозмутимый и очень скрытный.

Василий Ливанов

Кадр из сериала

Сериал советского кинорежиссера Игоря Масленникова стал известнейшей лентой о легендарном сыщике. Для большинства российских зрителей именно Василий Ливанов является идеальным Холмсом, как и Виталий Соломин — идеальным Ватсоном. Важно отметить, что актеров признали сами англичане. Британские зрители говорили: "Спасибо русским актерам, которые вернули нам наших национальных героев".

Ливанов показал Холмса настоящим джентльменом, спокойным и рассудительным, без высокомерия и излишней уверенности в себе. Его сыщик — очень душевный, а не эгоистичный профессионал, отказывающийся сотрудничать с полицией. За воплощение образа Шерлока Холмса Василий Ливанов был удостоен Ордена Британской империи.

Роберт Дауни-младший

Кадр из фильма

В 2009 году известный британский режиссер Гай Ричи представил свое видение истории о Шерлоке Холмсе. Он снял два фильма, главную роль в которых исполнил актер Роберт Дауни-младший. В этих двух лентах Холмс предстал перед зрителями в непривычном образе: его сложно назвать джентльменом, он, скорее, авантюрист — дерзкий, эмоциональный и с чувством юмора.

К слову сказать, Дауни-младший на звание лучшего Шерлока не претендует, и в подтверждение этого он поделился своей беседой с Лесли Клингером, экспертом по викторианской Англии и поклонником историй о Шерлоке Холмсе, который восхищается игрой Ливанова: "Конечно, вы все неплохие Холмсы! Но каждый должен посмотреть на работу этого русского гения. Он лучший Шерлок в истории!".

Бенедикт Камбербэтч

Кадр из сериала

Авторы телесериала "Шерлок" Марк Гэтисс Стивен Моффат — большие поклонники творчества Артура Конан Дойла. Им пришло в голову перенести действие любимого сюжета в наши дни. Шерлока они сделали энергичным супергероем, который, однако, не только спасает жертв, но также мечтает доказать себе и всему миру, что он умнее преступника, полиции и вообще всех.

Камбербэтч отлично справился с ролью, возможно, немного высокомерного и уверенного в себе гениального сыщика. Ничего удивительного: актер перечитал все рассказы и повести Артура Конан Дойла. Зрители пришли в полный восторг от телесериала и с нетерпением ждали каждой серии.