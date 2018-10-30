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Персонажи, резко изменившиеся из-за смены актеров
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Персонажи, резко изменившиеся из-за смены актеров 

Рамблер 3 часа назад
Любители сериалов знают, что персонаж истории может резко изменить внешность, когда начинается следующий сезон. И дело тут не в мастерстве гримеров, а в решении режиссёра и продюсера, которые по каким-то причинам меняют актёра, игравшего роль. В самом громком проекте последних лет, сериале «Игра престолов», подобных замен было немало, но поистине выдающейся стала замена артиста, исполнявшего роль Даарио Нахариса, капитана отряда наёмников. Впервые персонаж появился в третьем сезоне, и тогда роль Даарио доверили британцу Эду Скрейну, сразившему телезрителей роскошной шевелюрой. Однако Скрейн покинул сериал по неизвестным причинам, поэтому в следующем сезоне Нахариса играл уже голландский артист Михиль Хёйсман, разительно отличавшийся от предшественника. Подобные истории случались и на съёмках других сериалов.
В американском историческом сериале «Спартак» самого Спартака в первом сезоне играл актёр Энди Уитфилд. Когда сезон завершился, Энди узнал, что у него онкологическое заболевание. Компания, снимавшая сериал, с пониманием отнеслась к ситуации и дала Уитфилду время на лечение, но начала снимать приквел истории. К сожалению, Энди так и не поправился к началу съёмок, так что в сериал взяли Лиама Макинтайра, он и играл Спартака до закрытия проекта.
Смотрите видео и узнайте, почему актёров меняют и как это сказывается на популярности сериалов.
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