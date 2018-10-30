Персонажи, резко изменившиеся из-за смены актеров

Любители сериалов знают, что персонаж истории может резко изменить внешность, когда начинается следующий сезон. И дело тут не в мастерстве гримеров, а в решении режиссёра и продюсера, которые по каким-то причинам меняют актёра, игравшего роль. В самом громком проекте последних лет, сериале «Игра престолов», подобных замен было немало, но поистине выдающейся стала замена артиста, исполнявшего роль Даарио Нахариса, капитана отряда наёмников. Впервые персонаж появился в третьем сезоне, и тогда роль Даарио доверили британцу Эду Скрейну , сразившему телезрителей роскошной шевелюрой. Однако Скрейн покинул сериал по неизвестным причинам, поэтому в следующем сезоне Нахариса играл уже голландский артист Михиль Хёйсман, разительно отличавшийся от предшественника. Подобные истории случались и на съёмках других сериалов.

В американском историческом сериале «Спартак» самого Спартака в первом сезоне играл актёр Энди Уитфилд . Когда сезон завершился, Энди узнал, что у него онкологическое заболевание. Компания, снимавшая сериал, с пониманием отнеслась к ситуации и дала Уитфилду время на лечение, но начала снимать приквел истории. К сожалению, Энди так и не поправился к началу съёмок, так что в сериал взяли Лиама Макинтайра , он и играл Спартака до закрытия проекта.

Смотрите видео и узнайте, почему актёров меняют и как это сказывается на популярности сериалов.