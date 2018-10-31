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Как Михаил Светин стал «женихом» Нины Гребешковой
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Как Михаил Светин стал «женихом» Нины Гребешковой 

Рамблер 1 час назад
К 44 годам Михаил Светин был не слишком широко известным ленинградским артистом. Он уже почти смирился, что его не приглашают на главные роли и приготовился провести жизнь в массовке или играя второстепенных персонажей. Но в один момент Светин вдруг стал настоящей звездой советского кино. Это произошло после его участия в комедии Леонида Гайдая «Не может быть!». Гайдай пригласил Михаила Семёновича на роль пройдохи-соседа в новелле «Преступление и наказание». Но актёр, не привыкший к ведущим ролям, на площадке зажимался и стеснялся, тогда как Гайдая всячески приветствовал импровизации и актёрские инициативы. Однажды режиссёр попросту приказал Светину и его партнёру Вячеславу Невинному придумать комический эпизод. Артисты после долгих раздумий всё-таки разыграли сценку, которая пришлась по вкусу Гайдаю. После этого Михаил раскрепостился и начал придумать небольшие фразы и ходы для своего персонажа в каждом эпизоде. Именно благодаря ему родился эпизод с примеркой пиджака, один из самых ярких в новелле. Леонид Гайдай оценил старания артиста и впоследствии старался приглашать его в другие свои картины.
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