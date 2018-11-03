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Русская Мерседес: яркие роли Анны Самохиной
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Русская Мерседес: яркие роли Анны Самохиной 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Китайскій сервизъ"
Анна Самохина — одна из самых красивых и обаятельных актрис нашего кинематографа. Даже кризис в отечественном кино конца 80-х и начала 90-х годов не помешал ей создать галерею ярких, страстных, очаровательных героинь. Самые запоминающиеся образы актрисы — в нашем материале.
"Китайскій сервизъ" (1999), Зинаида Волошина. Анна Самохина сыграла очаровательную певицу, которая вместе с компанией колоритных пассажиров плывет на пароходе в Нижний Новгород на празднование 300-летия дома Романовых. В это же время агент имперского сыска пытается вычислить мошенников, которые намерены обыграть в карты богатого купца Сатановского.
Кадр из фильма "Узник замка Иф"
"Узник замка Иф" (1988), Мерседес. Роль возлюбленной Эдмона Дантеса в экранизации романа Дюма "Граф Монте-Кристо" стала первой в фильмографии актрисы и сразу же принесла всесоюзную славу.
Кадр из фильма "Воры в законе"
"Воры в законе" (1988), Рита. В криминальной драме Юрия Кары, которая потрясла неискушенного еще советского зрителя, Самохина сыграла жестокую красавицу Риту, любовницу главаря банды (Гафт) и жену честного археолога Андрея (Щербаков).
Кадр из фильма "Дон Сезар де Базар"
"Дон Сезар де Базан" (1989), Маритана. В этом музыкальном фильме Яна Фрида Самохина сыграла романтичную и гордую цыганку Маритану, в которую мгновенно влюбляются как главный герой, так и сам король Испании.
Кадр из фильма "Царская охота"
"Царская охота" (1990), княжна Тараканова. В исторической драма Мельникова Самохина исполнила роль знаменитой авантюристки, которая называла себя дочерью Елизаветы Петровны и претендовала на российский престол, бросив вызов Екатерине II.
Кадр из сериала "Черный ворон"
"Черный ворон", Ада Захаржевская. Зрителям начала нулевых Самохина запомнилась ролью в мистическом сериале "Черный ворон", где сыграла потомственную ведьму Аду, впрочем не слишком успешную в своем ремесле. Ее действия стали завязкой для сюжета саги.
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