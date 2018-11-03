Советские актеры, которых поглотило безумие

Актеры день за днем балансируют между реальностью и вымыслом, выстраивая характер своего персонажа, продумывая мельчайшие черты его натуры. Но далеко не всем под силу справиться с этой задачей. В нашем материале — гениальные актеры советского кино, психика которых дала сбой.

Красотка советского кинематографа Наталья Богунова была уверенной в себе и жизнерадостной только на экранах. В реальности же актриса страдала от одиночества. Виновником этому был не только непростой характер, но и проблемы с психикой: время от времени Наталья лечилась от шизофрении.

Кадр из фильма "Карнавальная ночь"

Один из популярнейших актеров прошлого века тоже лавировал между порывами гениальности и безумными мыслями. Юрий Белов был настоящей душой компании только при ее наличии, когда публика рассеивалась, актер погружался в разрушающую депрессию. Позже она стала его постоянным спутником.

Кадр из фильма "Брат"

В случае с Виктором Сухоруковым болезнь стала последствием роли — актер начал "отдыхать" от персонажа за бокалом чего-нибудь крепкого после съемок драмы "Про уродов и людей". Виктор прогадал с "лекарством" — под градусом напряжение разрослось в белую горячку. К счастью, врачи помогли актеру побороть недуг.

Кадр из фильма "Сын"

Звезда МХАТа Наталья Назарова засияла на советских экранах в разгар 80-х. Выразительная внешность, острохарактерные роли, любовь зрителей — у Натальи было все, но жизнь кардинально поменялась после нападения грабителя. Этот случай наложил отпечаток на психику актрисы в виде острой шизофрении.

Кадр из фильма "Яблоко раздора"

Народная артистка СССР Татьяна Пельтцер всю жизнь была неисправимым трудоголиком, отдавалась своим ролям без остатка. Попав в психиатрическую лечебницу и потеряв память в 76 лет, страдая от подозрительности и мании преследования, актриса выезжала на спектакли и радовала публику своим присутствием.

Кадр из фильма "Частная жизнь"

Лучезарная Догилева тоже подружилась с алкоголем, чтобы разрядить скопившееся напряжение. Но такая разрядка быстро превратилась в зависимость, из-за которой начались проблемы с психикой. Не в силах справиться с этим в одиночку, Татьяна обратилась в лечебницу. Оказалось, что мозг актрисы забыл, как выделять гормон радости.