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Актеры, которые сыграли реальных людей
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Актеры, которые сыграли реальных людей 

BigPikcha.ru 6 часов назад
Фото: BigPikcha.ru
Когда снимают фильмы, основанные на реальных событиях, или автобиографические картины об известных людях, публика уделяет особое внимание подбору актеров. А точнее, пристально следит, кого же выберут на главную роль в фильме про реально жившего или до сих пор здравствующего человека.
Обычно выбор киностудий не удовлетворяет никого, всегда найдутся критики того или иного кандидата. И самая частая причина неудовольствия аудитории — внешность актера, который не похож на героя.
Но нам кажется, что в таких случаях внешность актера совсем не главное, потому что если он действительно одарен талантом, то может перевоплотиться в кого угодно. Иногда в преображении, конечно, помогают гримеры, но замазать плохую игру даже лучшие специалисты не смогут.

Марго Робби в роли Тони Хардинг в фильме «Тоня против всех» (I, Tonya)

Фильм был номинирован в трех категориях «Оскара». В основе сюжета жизнь и карьера скандально известной американской фигуристки Тони Хардинг, которая больше прославилась не достижениями на спортивном Олимпе, а нападением на соперницу.
Любопытный факт: хотя Робби тренировалась для роли в фильме, она, конечно же, не смогла бы сделать знаменитый тройной аксель Хардинг. Только восемь фигуристок в истории могли выполнить этот трюк. Так что для сложнейшего элемента в фильме использовали компьютерную графику.

Гэри Олдмен в роли Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена»

Фильм, повествующий о первых месяцах Черчилля на посту премьер-министра, был номинирован в шести категориях «Оскара». В итоге получил награду за лучший грим и прически, а Гэри Олдмен был признан лучшим актером.
BigPikcha.ru
Любопытный факт: каждый день на грим Олдмена у целой команды специалистов уходило в среднем три часа.

Себастиан Стэн в роли Джеффа Гиллоули в фильме «Тоня против всех»

Стэн сыграл бывшего мужа фигуристки Тони, который и напал на конкурентку Хардинг Нэнси Керриган.
Любопытный факт: после событий, описанных в фильме, сам Гиллоули изменил фамилию на Стэн и повторно женился. Сейчас живет в том же городе, что и Хардинг, хотя они не встречаются и не разговаривают друг с другом.

Мэрил Стрип в роли Кэтрин Грейам в фильме «Секретное досье»

Мэрил Стрип играет издателя The Washington Post, которая борется за право опубликовать секретную информацию, много лет скрываемую правительством.
BigPikcha.ru
Любопытный факт: эта роль принесла актрисе ее 21-ю номинацию на «Оскар», что стало рекордом. Из всех номинаций Стрип получила пока лишь три «Оскара».

Том Хэнкс в роли Бена Брэдли в фильме «Секретное досье»

Хэнкс играет главного редактора газеты The Washington Post, борющегося вместе с героиней Мэрил Стрип.
Любопытный факт: несмотря на то, что Том Хэнкс и Мэрил Стрип своего рода «тяжеловесы» Голливуда, они никогда не встречались до съемок этого фильма.

Эмма Стоун в роли Билли Джин Кинг в фильме «Битва полов»

Фильм рассказывает о знаменитом теннисном матче 1973 года между 29-летней теннисисткой Билли Джин Кинг и 55-летним чемпионом Уимблдона Бобби Риггсом. Эта история соперничества показала, что профессиональные спортсменки способны на равных состязаться с коллегами-мужчинами.
Любопытный факт: Эмма Стоун пришла на церемонию вручения «Золотого глобуса» с Билли Джин Кинг.

Стив Карелл в роли Бобби Риггса в фильме «Битва полов»

Карелл играет трехкратного чемпиона Уимблдона, который бросил вызов Кинг, утверждая, что женский теннис намного хуже мужского.
Любопытный факт: на матч 1973 года пришли более 30 тысяч человек, а у экранов телевизоров собралось 90 миллионов по всему миру.

Джеймс Франко в роли Томми Вайсо в фильме «Горе-творец» (The Disaster Artist)

Фильм основан на реальной истории создания фильма «Комната», а также на биографии его создателя — Томми Вайсо, которая была освещена в одноименной книге.
Любопытный факт: Франко получил «Золотой глобус» за превращение в эксцентричного режиссера. За наградой актер вышел вместе с самим Томми Вайсо, и тот даже попытался перехватить микрофон, но Франко отстоял его.

Дейв Франко в роли Грега Сестеро в фильме «Горе-творец»

Брат Джеймса Франко сыграл актера Грега Сестеро, снимавшегося в культовом фильме «Комната». Причем культовым он стал потому, что его признали худшим фильмом всех времен и народов.
Любопытный факт: героя, которого играл Сестеро, звали Марк в честь Мэтта Деймона. Режиссер Вайсо в свое время был помешан на актере. Когда он услышал его имя в первый раз, ему показалось, что Деймона зовут Марк. Так он и решил оставить в своем фильме.

Тэйлор Китч в роли Дэвида Кореша в мини-сериале «Трагедия в Уэйко»

Мини-сериал основан на трагических событиях весны 1993 года, когда жители ранчо «Маунт Кармел» были заподозрены в незаконном хранении оружия. В ходе облавы завязалась перестрелка, которая привела к вооруженному противостоянию между сектантами и агентами ФБР, продлившемуся 51 день. За время осады погибли 82 члена секты, в том числе и сам Кореш, а также четыре федеральных агента.
Любопытный факт: перед началом съемок Китч полтора месяца погружался в образ. Актер по восемь часов в день торчал в одиночестве в квартире, играл на гитаре и читал только материалы о событиях 1993 года.

Клэр Фой в роли королевы Елизаветы II в сериале «Корона»

Сериал, выигравший «Золотой глобус», повествует о жизни и правлении королевы Великобритании.
Любопытный факт: на самом деле сериал будет рассказывать о разных годах Елизаветы, так что актриса Клэр Фой знала, что будет играть всего два сезона.

Чедвик Боузман в роли Тэргуда Маршалла в фильме «Маршалл»

Фильм рассказывает о яркой странице в биографии Тэргуда Маршалла, первого афроамериканца в рядах Верховного суда США. На заре карьеры ему достается спорное дело о чернокожем шофере, обвиненном своей богатой работодательницей в сексуальном нападении. Молодой Маршалл объединяется с начинающим адвокатом-евреем, чтобы в эпоху расизма и антисемитизма сделать сенсационное заявление в защиту прав и равенства граждан.
Любопытный факт: Боузман сначала снимался в фильме «Первый мститель: Противостояние», потом в «Маршалле», а потом в «Черной пантере». То есть ему пришлось для первого фильма накачаться, потом сбросить вес и снова набрать мышечную массу за очень короткий период времени.

Росс Линч в роли Джеффри Дамера в фильме «Мой друг Дамер»

Это фильм о жизни серийного убийцы Джеффри Дамера, о последнем годе учебы в старших классах школы. Как раз за несколько недель до того, как он убьет первую жертву.
Любопытный факт: фильм основан на одноименном комиксе Джона Бэкдерфа, который подружился с будущим убийцей в школе.

Джессика Честейн в роли Молли Блум в фильме «Большая игра»

Фильм рассказывает о Молли Блум, которая построила самое дорогое подпольное казино в Голливуде, где каждую минуту шли ва-банк кинозвезды, шейхи, миллиардеры. Через несколько лет она была арестована ФБР.
Любопытный факт: многие знаменитости действительно были в казино у Молли — например, Бен Аффлек, Тоби Магуайр и Леонардо Ди Каприо.

Кристофер Пламмер в роли Пола Гетти в фильме «Все деньги мира»

В фильме в деталях раскрываются подробности похищения внука нефтяного магната Пола Гетти, который был когда-то самым богатым человеком в мире. Гетти отказался платить выкуп за мальчика, и мать обращается за помощью к сотруднику службы безопасности миллионера.
Любопытный факт: Пламмер заменил в этой роли Кевина Спейси. Сцены с его участием были пересняты за девять дней.

Хью Джекман в роли Финеаса Тейлора Барнума в фильме «Величайший шоумен»

Мюзикл о Финеасе Тейлоре Барнуме, который всегда мечтал войти в историю, но все его занятия не приносили ему удовольствия. И когда, казалось, весь мир обернулся против него, он решает пойти вслед за своей мечтой. Барнум создает завораживающее представление-сенсацию, которое стало рождением мирового шоу-бизнеса.
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Любопытный факт: Джекман потратил более семи лет на создание фильма, начиная от концепции и заканчивая релизом фильма.

Джуди Денч в роли королевы Виктории в фильме «Виктория и Абдул»

В фильме отражены дружба королевы Великобритании и ее верного индийского слуги Абдула Карима.
Любопытный факт: Джуди Денч считается одной из самых талантливых актрис своего времени. Тем не менее она никогда не получала «Оскар» как лучшая актриса, только за роль второго плана в фильме «Влюбленный Шекспир».

Деметриус Шипп-младший в роли Тупака Шакура в фильме «2pac: Легенда» (All Eyez on Me)

Биографическая драма о жизни рэпера Тупака Шакура.
Любопытный факт: помимо невероятного сходства Деметриуса Шиппа-младшего с рэпером, его отец был еще и продюсером альбома музыканта The Don Killuminati: The 7 Day Theory.

Сирша Ронан в роли Марии I в фильме «Мария — королева Шотландии»

Предстоящий фильм 2018 года повествует о молодой королеве Шотландии, которая в возрасте 18 лет возвращается на родину, чтобы править страной.
Любопытный факт: Сирша Ронан была номинирована на «Оскар» уже три раза, а ей всего 23 года.

Донал Глисон в роли Алан Милна в фильме «Прощай, Кристофер Робин»

Картина рассказывает о взаимоотношениях между Милном и его сыном Кристофером Робином, чьи игрушки вдохновили писателя на создание волшебного мира повестей о Винни-Пухе.
Любопытный факт: Милну не нравилось, что его воспринимают только как детского автора. А в 1916 году он присоединился к MI7 — отделу британской военной разведки, отвечающему за пропаганду.

Джеффри Раш в роли Альберта Эйнштейна в сериале «Гений»

Истории величайших умов человечества, начиная с юности и до последних лет жизни. Сериал рассказывает о личности гениев, с их слабостями и недостатками, и их пути к великим открытиям.
Любопытный факт: актриса Эмили Уотсон, сыгравшая в сериале жену ученого, также играла супругу Джеффри Раша в фильме «Воровка книг».

Фелисити Джонс в роли Рут Бейдер Гинзбург в фильме «По признаку пола»

Рут Бейдер Гинзбург стала второй женщиной-судьей (после Сандры Дей О’Коннор) и первой судьей-еврейкой в США. Фильм же повествует о молодых годах Гинзбург и о ее борьбе за равноправие.
Любопытный факт: Гинзбург была одной из девяти женщин в выпуске юридического факультета Гарварда. При этом в то время она воспитывала годовалого ребенка.
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