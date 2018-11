Майкл Дуглас получил звезду на Аллее славы

Актер Майкл Дуглас удостоился во вторник именной звезды на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), ознаменовавшей его 50-летие в шоу-бизнесе. Об этом сообщила телекомпания NBC.

"Это великая честь для меня, а я не становлюсь моложе. Я хочу насладиться этим с моей [семьей]",

— заявил 74-летний артист.

Эта звезда стала 2648-й на голливудской аллее славы и находится недалеко от звезды отца Дугласа — 101-летнего голливудского актера Кирка Дугласа, который присутствовал на церемонии открытия памятного знака. Поддержать Майкла Дугласа также пришла его супруга Кэтрин Зета-Джонс и коллега по съемочной площадке фильма "Китайский синдром" (The China Syndrome, 1979) актриса Джейн Фонда.

Майкл Дуглас родился 25 сентября 1944 года в Нью-Брансуик (штат Нью-Джерси) в семье американского актера Кирка Дугласа. Первой ролью, которая принесла Дугласу известность, стала роль в сериале "Улицы Сан-Франциско" (The Streets of San Francisco, 1972-1977). По-настоящему популярным он стал, снявшись в романтической комедии "Роман с камнем" (Romancing the Stone, 1984). Затем последовали роли в таких картинах, как "Роковое влечение" (Fatal Attraction, 1987), "Уолл-стрит" (Wall Street, 1987) (за роль в этом фильме Дуглас получил премию "Оскар") и в нашумевшем фильме "Основной инстинкт" (Basic Instinct, 1992).

Дуглас также успешно занимался продюсированием. Картина "Пролетая над гнездом кукушки" (One Flew Over the Cuckoo's Nest, 1975), в которой он выступил продюсером, стала настоящим хитом и была удостоена пяти "Оскаров", в том числе в номинации "Лучший Фильм года".