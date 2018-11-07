Ещё
Майкл Дуглас получил звезду на Аллее славы
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Репродукция
Триллер, Фантастика
Купить билет
Несокрушимый
Исторический, Драма, Военный
Купить билет

Майкл Дуглас получил звезду на Аллее славы 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Актер Майкл Дуглас удостоился во вторник именной звезды на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), ознаменовавшей его 50-летие в шоу-бизнесе. Об этом сообщила телекомпания NBC.
"Это великая честь для меня, а я не становлюсь моложе. Я хочу насладиться этим с моей [семьей]",
— заявил 74-летний артист.
Эта звезда стала 2648-й на голливудской аллее славы и находится недалеко от звезды отца Дугласа — 101-летнего голливудского актера Кирка Дугласа, который присутствовал на церемонии открытия памятного знака. Поддержать Майкла Дугласа также пришла его супруга Кэтрин Зета-Джонс и коллега по съемочной площадке фильма "Китайский синдром" (The China Syndrome, 1979) актриса Джейн Фонда.
Майкл Дуглас родился 25 сентября 1944 года в Нью-Брансуик (штат Нью-Джерси) в семье американского актера Кирка Дугласа. Первой ролью, которая принесла Дугласу известность, стала роль в сериале "Улицы Сан-Франциско" (The Streets of San Francisco, 1972-1977). По-настоящему популярным он стал, снявшись в романтической комедии "Роман с камнем" (Romancing the Stone, 1984). Затем последовали роли в таких картинах, как "Роковое влечение" (Fatal Attraction, 1987), "Уолл-стрит" (Wall Street, 1987) (за роль в этом фильме Дуглас получил премию "Оскар") и в нашумевшем фильме "Основной инстинкт" (Basic Instinct, 1992).
Дуглас также успешно занимался продюсированием. Картина "Пролетая над гнездом кукушки" (One Flew Over the Cuckoo's Nest, 1975), в которой он выступил продюсером, стала настоящим хитом и была удостоена пяти "Оскаров", в том числе в номинации "Лучший Фильм года".
Аллея славы Голливуда располагается на северо-востоке Лос-Анджелеса и занимает 15 кварталов Голливудского бульвара. Идея создания Аллеи зародилась в 1953 году, а первая звезда была вмонтирована в тротуар в августе 1958 года. Ее обладателем стал актер Престон Фостер (1900-1970). К моменту официального открытия в 1960 году Аллея славы насчитывала чуть более 1,5 тыс. звезд.
ТАСС: последние новости
Новый сезон сериала "Ольга" стартует с 3 ноября на ТНТ-PREMIER, с 6 ноября - на ТНТ Медведев поздравил народную артистку Жанну Болотову с юбилеем Умерла актриса Лариса Кронберг
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Советские актеры, которых поглотило безумие19
Актеры, которые погибли молодыми
«Публично юбки не задирать»: тест по фильму2
Как изменились вчерашние дети-актеры1
Тест: помните ли вы советские ТВ-передачи
Видео
01:44
Фильмы, которые стоит посмотреть на Хэллоуин
Фильмы
03:02
Советские актеры, которых поглотило безумие
Актеры
02:53
Самые ожидаемые премьеры недели
Фильмы
05:43
Болотову и Губенко чуть не разлучил Окуджава
Актеры
14:35
Сцены для взрослых в детских мультиках
Фильмы
02:51
Почему к Белявскому приклеился образ бандита
Актеры Фильмы
03:22
10 диснеевских принцесс с психическими расстройствами
ТВ
09:37
Самые гадкие детишки в кино
Фильмы
02:58
Ради Олега Янковского переписали сценарий
Актеры Фильмы
07:47
Громкие скандалы на тв, поразившие зрителей
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение