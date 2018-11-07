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Почему к Белявскому приклеился образ бандита
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Почему к Белявскому приклеился образ бандита 

Рамблер 1 час назад
В фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» актёр Александр Белявский сыграл прожжённого бандита Евгения Фокса. Получив приглашение, Александр не понимал, как подступиться к роли, и сильно переживал из-за этого. В первый съёмочный день предстояло снимать одну их самых сложных для Белявского-Фокса сцен: допрос в кабинете Шарапова. Сидя в гримёрке перед зеркалом, Александр, по его словам, видел не героя, а самого себя, поэтому стал выдумывать различные хитрости, чтобы обыграть образ. Любопытные актёрские находки Александра привели в восторг и коллег, и Владимира Высоцкого, который в тот момент заменял режиссёра. В итоге эпизод превратился в демонстрацию нрава Фокса, самолюбивого, циничного, презрительно относящегося к другим. После выхода картины образ бандита, скрывающегося под маской интеллигентного красавца, надолго приклеился к Белявскому, а многие зрители были уверены, что артист, сыгравший Фокса, и сам провёл не один год в заключении. Несмотря на то, что Александру Белявскому изначально роль казалась сложной, он блестяще её сыграл, и даже сегодня при упоминании имени артиста чаще всего вспоминают его персонажа именно из фильма «Место встречи изменить нельзя».
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