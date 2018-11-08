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Актеры, ставшие героями не только на экране
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Актеры, ставшие героями не только на экране 

Рамблер 4 часа назад
Актёры редко показывают своё истинное лицо. На киноэкранах мы видим лишь создаваемые в фильмах образы, в телешоу и на красных дорожках звёзды ведут себя в соответствии со статусом. Встретится со знаменитостью в обычной жизни и увидеть, как она ведёт себя в бытовой ситуации, практически невозможно. Но оказывается, что кое-какие селебрити способны на настоящее геройство, и не только перед камерой.
1. Том Круз неизменно спасает жизни в кино. Его герои всегда борются за справедливость и избавляют мир от злодеев. В 1996 году актёр с тогдашней женой Николь Кидман совершал морскую прогулку по Средиземному морю. Супруги заметили, что у плававшего неподалёку парусного судна проблемы, а его пассажиры вынуждены перебраться на плот. Том спустил лодку, подобрался к людям и перевёз их на яхту. Спустя несколько минут судно затонуло.
2. В 2018 году стало известно о геройском поступке актёра Бенедикта Камбербэтча, прославившегося ролью Шерлока Холмса в одноимённом сериале. Актёр ехал в такси и заметил, что на разносчика еды напали грабители. Бенедикт сразу же выскочил из машины и потребовал оставить мужчину в покое, но грабители набросились и на него. К счастью, звезде и присоединившемуся к нему таксисту удалось отбиться и обратить хулиганов в бегство.
Как Клинт Иствуд спас мужчину от удушения? Как Мила Кунис предотвратила приступ эпилепсии у служащего? Как Вин Дизель вытащил людей из горящей машины? Узнайте об этих и других историях с участием звёзд из видео.
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