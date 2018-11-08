«Командовать парадом буду я!»: лучшие Остапы Бендеры

Первыми Великими Комбинаторами, кстати, стали вовсе не советские артисты. Остап Бендер появился на экране впервые в чешско-польской экранизации «Двенадцати стульев», снятой в 1933 году. Правда, авторы фильма почему-то поменяли главным героям имена, назвав их Фердинандом и Камилом. Собственно, место действия тоже изменилось (история происходила в Польше), да и сюжет основательно переписали. Главного героя в картине по мотивам «Двенадцати стульев» сыграл Власта Буриан . По сути, его и можно назвать первым Остапом Бендером мирового кинематографа.

Кадр из фильма "12 стульев", 1933

В 1936 году на экраны вышла еще одна адаптация знаменитого романа, на этот раз английская. Фильм назывался «Пожалуйста, сидите», а главную роль в нем сыграл Джордж Формби

Немецкая версия произведения Ильфа и Петрова под названием «Тринадцать стульев» появилась в 1938 году. Главную роль в экранизации романа сыграл Ганс Мозер.

Одной из самых необычных адаптаций романа стал бразильский ремейк немецкого фильма, увидевший свет в 1957 году. Искать наследство, зашитое в стульях главному герою помогала женщина в исполнении Ренаты Фронци.

В СССР первым Остапом Бендером стал Евгений Весник , который в образе Великого Комбинатора выходил на сцену. А вот для того, чтобы представить персонажа на экране, по мнению режиссеров, актер совсем не подходил. В отличие от его партнера по спектаклю Анатолия Папанова , играющего Кису Воробьянинова. Эту же роль артист позже сыграет и в знаменитом фильме Марка Захарова

Первым Остапом Бендером, которого зрители увидели на экране, стал Игорь Горбачев , сыгравший Великого Комбинатора в 1966 году в телеспектакле «12 стульев».

Кадр из фильма "Золотой теленок", 1968

Ну а затем были Сергей Юрский в «Золотом теленке» Михаила Швейцера , фильме, который считают классической экранизацией романа. В 1971 году на экраны вышел фильм «12 стульев» Леонида Гайдая с Арчилом Гомиашвили в главной роли. Ну а в 1976 году представил свою киноверсию знаменитого романа и Марк Захаров, который видел в роли Бендера только Андрея Миронова (кстати, «забракованного» Леонидом Гайдаем).

Кадр из фильма "12 стульев", 1976

Самым, наверно, неоднозначным Остапом Бендером стал певец Сергей Крылов , исполнивший главную роль в фильме 1993 года «Мечты идиота», снятого по мотивам «Золотого теленка». Самым «музыкальным» Великим Комбинатором можно назвать Николая Фоменко , сыгравшего Бендера в новогоднем мюзикле 2005 года.