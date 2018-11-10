Знаменитости, которых вербовали в КГБ

Советские спецслужбы активно сотрудничали с самыми известными людьми и всеми способами пытались заманить в свои ряды новые звездные лица. В нашем материале — артисты, которых подозревали в тесной связи с КГБ.

Людмила Гурченко

Звездная актриса часто признавалась журналистам, что в молодости ее вербовали в КГБ, предлагая роскошную квартиру, бесплатное обучение, пугая сломанной карьерой. При этом Гурченко уверяла, что от предложения отказалась. Почему же тогда актриса не сошла с голубых экранов?

Владимир Высоцкий

Михаил Крыжановский взорвал общество своей книгой «Высоцкий — суперагент КГБ». Тем, кто считает его книгу полной чушью, Крыжановский предлагает подумать о том, как Высоцкий вернулся с гастролей из США с 35 тысячами долларов в кармане, а шумиха возле альманаха «Метрополь» прошла поэта стороной.

Андрей Миронов

Он был лакомым кусочком для КГБ. Чекисты на протяжении долгого времени пытались завербовать актера. После многочисленных отказов, Миронова серьезно подставили и заявили, что ему грозит срок, если он откажется сотрудничать. Как актер выпутался из этой истории — неизвестно.

Донатас Банионис

Знаменитейший советский актер в 1970-х работал на КГБ. Банионису даже присвоили кодовое имя — «бронус». Агент был обязан информировать комитет о выходцах из Литвы и США. Также на его плечах лежала задача по установлению контакта с эмигрантами, что находились под вниманием агентов госбезопасности.

Лариса Кронберг

Кинокрасотка Лариса Кронберг была не просто талантливой актрисой, но и приманкой в операции по вербовке посла Франции в СССР Мориса Дежана. Эта «роль» актрисы была рассекречена внештатным сотрудником экстра-класса КГБ Юрием Коротковым , который написал пьесу по мотивам той истории.

Майя Плисецкая