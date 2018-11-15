Почему Гурченко не любила говорить о Кобзоне

12 ноября родилась одна из самых любимых актрис советского и российского кино.

Факт 1

Как-то отец Гурченко посмотрел фильм «Акулы Нью-Йорка», где главными героями были Люси и Алан, а затем сказал жене: «Если родится дочь, пусть будет Люси, а если сын, то Алан». Ему тогда сказали, что имени Люси в нашей стране нет, а есть Людмила. Так, в 1935 году в городе Харькове появилась на свет Людмила Гурченко.

Факт 2

Говорят, что у актрисы был сильный акцент. И, боясь, что ее отчислят из театрального, она целый год твердила скороговорки. К окончанию первого курса акцент стал почти незаметен.

Факт 3

Первый раз Гурченко вышла замуж в 18 лет. Ее первым мужем стал режиссер Василий Ордынский . Их брак продлился чуть больше года.

Факт 4

Началом кинокарьеры стала главная роль в фильме Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». После выхода фильма Люся проснулась знаменитой. У общежития, где она жила, собирались толпы по 300−400 человек, а она старалась проскользнут незаметно, чтоб никто не узнал. О черном платье с пышной юбкой и муфте мечтали миллионы девушек Москвы и Санкт-Петербурга, а про тонкую талию Гурченко ходили легенды.

После триумфа «Карнавальной ночи» последовали годы забвения. Как вспоминала Гурченко: «у меня было больше 10 лет молчания. Я была практически уничтожена, выброшена на обочину». На самом деле за это время Гурченко снялась в 26 картинах, но, возможно, для нее это были не те роли, о которых она мечтала.

Факт 5

В 1976 году на съёмках фильма «Мама» Олег Попов упал на льду и сломал актрисе ногу. Травма оказалась очень серьезной, Гурченко перенесла операцию, но затем продолжила сниматься.

Врачи потом из 19 осколков конечность мне собирали. Ну и что? До сих пор я танцую и никто не знает, что одна нога короче, — при операции кость срезали, » — рассказывала актриса

Факт 6

Гурченко сочиняла музыку и была автором многих песен, но почти никогда это не афишировала. В фильме «Моя морячка» Михаил Державин исполняет песню с таким же названием. «И когда на море качка и бушует ураган. Приходи ко мне, морячка, я любовь тебе отдам». Автор этой песни — Людмила Гурченко.

Людмила Марковна обожала джаз и коллекционировала пластинки с джазовой музыкой.

Факт 7

Почти в каждом интервью Гурченко рассказывала об отце. Говорят, что для нее он был единственным мужчиной в жизни, которого она любила по‑настоящему. А для него Люся всегда была «звездой, богиней и клюковкой, которую весь мир будет знать, а женихи все окна повыбивают».

Меня никто никогда не любил так, как он. Для того, чтобы побыть полгода с моим отцом, я бы отдала остаток жизни, — признавалась Людмила Гурченко в интервью.

Факт 8

О своих отношениях с Иосифом Кобзоном Гурченко вспоминать не любила. Они прожили в браке три года, а затем Люся подала на развод. После развода они старались не встречаться, а, встретившись, не здоровались.

Факт 9

Про себя Людмила Марковна говорила, что «мать она никакая, все нужно отдавать или профессии, или детям». С единственной дочерью, Марией, отношения у актрисы складывались очень сложно.

Факт 10

Гурченко всегда следила за внешностью. Говорят, даже дома ходила на каблуках. Еще в 80-е годы она была одной из первых в Москве пациенток института на Арбате, где делали пластические операции.

Факт 11

Актриса была очень привязана к двум своим собакам, Пепе и Гаврику. В последние годы жизни Гурченко старалась с ними не расставаться и даже брала с собой на гастроли и съемки.

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