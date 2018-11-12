Чем занимается «просто Мария» сейчас

Девяностые годы открыли латиноамериканским мыльным операм дорогу на отечественное телевидение. Первым сюрпризом стала рабыня Изаура из одноимённого сериала, злоключениям которой сопереживали чуть ли не все жители постсоветского пространства. В числе самых ярких историй был сериал «Просто Мария», главную роль в котором сыграла актриса Виктория Руффо

Виктория появилась на свет 31 мая 1962 года в обычной мексиканской семье. Девочка отличалась миловидностью и с раннего возраста демонстрировала способности к актёрству. Виктория принимала участие во всех школьных постановках, поэтому уже в подростковом возрасте свободно чувствовала себя перед толпой людей. Яркая внешность и яркий темперамент помогли Руффо в 18 лет попасть на телевидение, а первым серьёзным проектом для неё стал сериал «Похождения одного врача». Затем последовало несколько других довольно успешных работ, ну а звёздным часом для мексиканки стал сериал «Просто Мария». Сериал полюбили как в Латинской Америке, так и в странах СНГ, а актриса стала частенько бывать в России.

Виктория Руффо и сейчас является одной из самых популярных артисток в Мексике. Последний её проект — сериал «Амазонки, вышедший в 2016 году, где она снова исполнила главную роль. А о том, как сложилась личная жизнь Руффо, вы узнаете из ролика.