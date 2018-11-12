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Чем занимается «просто Мария» сейчас
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Чем занимается «просто Мария» сейчас 

Рамблер 1 час назад
Девяностые годы открыли латиноамериканским мыльным операм дорогу на отечественное телевидение. Первым сюрпризом стала рабыня Изаура из одноимённого сериала, злоключениям которой сопереживали чуть ли не все жители постсоветского пространства. В числе самых ярких историй был сериал «Просто Мария», главную роль в котором сыграла актриса Виктория Руффо.
Виктория появилась на свет 31 мая 1962 года в обычной мексиканской семье. Девочка отличалась миловидностью и с раннего возраста демонстрировала способности к актёрству. Виктория принимала участие во всех школьных постановках, поэтому уже в подростковом возрасте свободно чувствовала себя перед толпой людей. Яркая внешность и яркий темперамент помогли Руффо в 18 лет попасть на телевидение, а первым серьёзным проектом для неё стал сериал «Похождения одного врача». Затем последовало несколько других довольно успешных работ, ну а звёздным часом для мексиканки стал сериал «Просто Мария». Сериал полюбили как в Латинской Америке, так и в странах СНГ, а актриса стала частенько бывать в России.
Виктория Руффо и сейчас является одной из самых популярных артисток в Мексике. Последний её проект — сериал «Амазонки, вышедший в 2016 году, где она снова исполнила главную роль. А о том, как сложилась личная жизнь Руффо, вы узнаете из ролика.
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