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Лиознова хотела завершить «Карнавал» трагедией
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Лиознова хотела завершить «Карнавал» трагедией 

Рамблер 2 часа назад
В 1981 году вышел фильм «Карнавал». Исполнительницу главной роли актрису Ирину Муравьёву читатели журнала «Советский экран» назвали лучшей актрисой года, но они так и не разобрались, смогла ли её героиня Нина Соломатина реализоваться мечту и стать артисткой. В окончательном варианте фильма, который и увидели зрители, финал открытый и каждый может выбрать ответ, который ему ближе. Между тем, черновая версия, которая уже была смонтирована, давала однозначный ответ. В ней Нина встречала на Курском вокзале цыганку Карму, которая сообщала о гибели ребёнка, а мечты самой Нины разбивались о реальность. Но когда этот эпизод вставили в ленту, режиссёра Татьяну Лиознову посетили сомнения. Она поняла, что эмоциональная игра Ирины Муравьёвой на протяжении картины явно говорит о том, что Нина добьётся в жизни многого. В конце концов Лиознова решилась вырезать драматичную сцену на вокзале, а Муравьёвой сообщила об этом во время неприятного разговора. Татьяна Михайловна сказала Ирине Вадимовне, что все песни в ленте исполнит за неё певица Жанна Рождественская, что сильно расстроило актрису. В качестве компенсации Лиознова пообещала удалить трагический финал и сделала это.
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