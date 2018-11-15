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Как Нина Ургант попала в «Белорусский вокзал»
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Как Нина Ургант попала в «Белорусский вокзал» 

Рамблер 15 ноября 2018
Задумав снять драму «Белорусский вокзал» (1970), режиссёр Андрей Смирнов пригласил на роль медсестры Раи Ию Саввину. В 1968 году вышел фильм «Служили два товарища», где Саввина также играла медсестру и была великолепна. Ие сценарий очень понравился, она с радостью согласилась сниматься, однако на пробах выяснилось, что актриса выглядит значительно моложе киношных однополчан: Евгения Леонова, Анатолия Папанова, Алексея Глазырина и Всеволода Сафонова. Старить себя при помощи грима Савиина не захотела, но предложила вместо себя другую кандидатуру — Нину Ургант. Та приняла приглашения, пробы прошли успешно, Смирнов сказал, что вот-вот съёмки начнутся, и Нина уехала в Ленинград. Однако спустя время она узнала из газет, что съёмки картины уже завершились. Впрочем, быстро выяснилось, что эта информация не вполне соответствует действительности. На самом деле сняли все сцены, где Рая не участвовала, а вот съёмки эпизодов с участием медсестры застопорились из-за тогдашнего министра культуры Екатерины Фурцевой. Фурцева настаивала, чтобы роль Раи сыграла Инна Макарова. Инну обожали партийные чиновники, поэтому Фурцева сочла, что её участие облегчит приёмку драмы на худсовете.
Смотрите ролик и узнайте, как Нина Ургант всё-таки попала в «Белорусский вокзал» и что подумала об этом Екатерина Фурцева
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