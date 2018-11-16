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Что стало с завучем из «Физрука»
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Что стало с завучем из «Физрука» 

Рамблер 14 часов назад
Успешный сериал принес актрисе славу и зрительскую любовь. Чем сейчас занимается Елена Муравьева и где ее можно увидеть?
Желание стать актрисой у Елены Муравьевой появилось в старших классах, после школы она успела поработать администратором в одном из столичных театров, а потом поступила в театральный институт, но уже в северной столице.
После окончания учебы новоиспеченную актрису приняли в труппу Нового драматического театра в Москве. Впервые на экране Елена Муравьева появилась в одном из эпизодов сериала "Мангуст-2", после этого ее много приглашали сниматься, о ее работе были хорошие отзывы, но настоящую славу ей принесла роль завуча Эльвиры Петровны в сериале "Физрук". Рейтинги проекта зашкаливали, и для многих актеров работа в нем стала звездным часом. Харизматичная учительница с директорскими амбициями покорила сердца зрителей.
globallookpress.com
После успеха в "Физруке" у Елены Муравьевой было еще несколько хороших работ — "Склифосовский. Реанимация", "Первокурсница" и "Женщина его мечты". О личной жизни актрисы известно немного, она не замужем, а в свободное от работы время участвует в проекте "Больничные клоуны", вместе с коллегами-актерами Елена выступает перед детьми, вынужденными проводить время больничных палатах и нуждающимися в поддержке.
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