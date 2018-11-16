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Что заставило Белявского сыграть бандита Фокса
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Что заставило Белявского сыграть бандита Фокса 

Рамблер 17 часов назад
Роль Евгения Фокса в картине «Место встречи изменить нельзя» стала для актёра Александра Белявского одной из самых ярких в карьере и даже превратилась в своего рода визитную карточку артиста. Между тем, изначально на роль преступника был утверждён другой исполнитель, Борис Химичев. Он уже много раз играл в военных фильмах, форма на нём смотрелась идеально, так что режиссёр Станислав Говорухин утвердил Химичева и даже снял несколько сцен с его участием. Но потом Говорухин пришёл к выводу, что Химичев смотрится в кадре слишком современно и решил его заменить. Кандидатуру Александра Белявского режиссёру предложил Владимир Высоцкий, игравший одну из главных ролей. Но Белявский согласился не сразу. Он в тот момент увлёкся обустройством дачного участка и не хотел ехать на Одесскую киностудию, где снимали фильм. Решающим фактором, подтолкнувшим Александра к согласию, стал актёрский состав: в теперь уже легендарном «Место встречи изменить нельзя» снимались советские кинозвёзды Владимир Конкин, Леонид Куравлёв, Армен Джигарханян, Сергей Юрский, Евгений Евстигнеев, Виктор Павлов, Зиновий Гердт. Узнав о том, что у него будет возможность поработать с такими знаменитыми коллегами, Белявский сразу согласился.
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